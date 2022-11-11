Резников: ВСУ используют зиму по максимуму для перегруппировки и обновления

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что Вооруженные силы используют зимнее время для подготовки, обновления и усиления.

Источник: Резников в интервью Reuters

Прямая речь Резникова: "Мы используем это (зимнее) время с максимальным результатом для наших Вооруженных сил, для перегруппировки, для обновления, для ротации, и мы их хорошо подготовим".

Детали: Резников прогнозирует замедление активных действий на поле боя зимой. По его словам, Украина выйдет из этой паузы сильной и усиленной тысячами солдат, которые проходят подготовку в Великобритании.

Что предшествовало: Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее прогнозировал, что зима будет тяжелой, она идет на истощение. По его словам, это борьба воли, логистики. "Поэтому мы должны дальше поддерживать Украину. Мощная и стабильная Украина - залог евроатлантической безопасности. Мы продолжим быть вместе с Украиной столько, сколько нужно", - отмечал он.