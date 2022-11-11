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Південна Корея продасть США артилерійські снаряди для України - ЗМІ

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 11 листопада 2022, 04:13
Фото: Getty Images

Південна Корея вперше продасть артилерійські снаряди, призначені для українських Збройних сил, в рамках конфіденційної угоди про постачання зброї між Сеулом і Вашингтоном.

Джерело: "The Wall Street Journal"

Деталі: Знайомі з угодою американські чиновники повідомили, що США придбають 100 000 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, які будуть доставлені в Україну.

Ця кількість достатня для забезпечення українських артилерійських підрозділів протягом щонайменше кількох тижнів інтенсивних бойових дій.

Проведення угоди через США дозволяє Південній Кореї дотримуватися букви свого публічного зобов'язання не надавати Україні летальну військову підтримку, одночасно допомагаючи Вашингтону, який є головним союзником Сеула у стримуванні Північної Кореї.

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Теми: Південна КореяСШАУкраїнавійна
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