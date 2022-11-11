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Южная Корея продаст США артиллерийские снаряды для Украины - СМИ

Станислав ПогориловПятница, 11 ноября 2022, 04:13
Фото: Getty Images

Южная Корея впервые продаст артиллерийские снаряды, предназначенные для украинских Вооруженных сил, в рамках конфиденциального соглашения о поставках оружия между Сеулом и Вашингтоном.

Источник: "The Wall Street Journal"

Детали: Знакомые со сделкой американские чиновники сообщили, что США приобретут 100 000 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, которые будут доставлены в Украину.

Этого количества достаточно для обеспечения украинских артиллерийских подразделений в течение как минимум нескольких недель интенсивных боевых действий.

Проведение сделки через США позволяет Южной Корее соблюсти букву своего публичного обязательства не предоставлять Украине летальную военную помощь, одновременно помогая Вашингтону, который является главным союзником Сеула в сдерживании Северной Кореи.

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Темы: Южная КореяСШАУкраинавойна
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