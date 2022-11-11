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Пушкінопад: у Житомирі демонтували погруддя російського поета

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 11 листопада 2022, 07:17
Пушкінопад: у Житомирі демонтували погруддя російського поета
Zhitomir.Info

У центрі Житомира 11 листопада демонтували пам’ятник російського поета Олександра Пушкіна, який був створений наприкінці 19 століття.

Джерело: Zhitomir.Info

Деталі: Повідомляється, що спершу комунальники демонтували з постаменту ініціали, а потім саме погруддя, яке завантажили у кузов крана - маніпулятора.

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За словами мера міста Сергія Сухомлина, в подальшому пам’ятник планують обміняти на українських військовополонених або ж віддати до музею.

Поки він зберігатиметься на КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше

  • Відомий харківський поет та волонтер Сергій Жадан раніше сфотографувався з погруддям Пушкіну у Житомирі, що стоїть на розі Великої Бердичівської та Старого бульвару. "Це Житомир, якщо що", – підписав він своє селфі.
  • Попереднє селфі з пам’ятником Пушкіну в Харкові Жадан зробив 7 листопада, підписавши "Далі продовжую ні на що не натякати і ні до чого не закликати".
  • 9 листопада погруддя російського поета Олександра Пушкіна у Харкові демонтували і відправили на "відповідальне зберігання".

Теми: Житомир
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