Пушкінопад: у Житомирі демонтували погруддя російського поета

У центрі Житомира 11 листопада демонтували пам’ятник російського поета Олександра Пушкіна, який був створений наприкінці 19 століття.

Джерело: Zhitomir.Info

Деталі: Повідомляється, що спершу комунальники демонтували з постаменту ініціали, а потім саме погруддя, яке завантажили у кузов крана - маніпулятора.

За словами мера міста Сергія Сухомлина, в подальшому пам’ятник планують обміняти на українських військовополонених або ж віддати до музею.

Поки він зберігатиметься на КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування".

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