Пушкінопад: у Житомирі демонтували погруддя російського поета
П'ятниця, 11 листопада 2022, 07:17
У центрі Житомира 11 листопада демонтували пам’ятник російського поета Олександра Пушкіна, який був створений наприкінці 19 століття.
Джерело: Zhitomir.Info
Деталі: Повідомляється, що спершу комунальники демонтували з постаменту ініціали, а потім саме погруддя, яке завантажили у кузов крана - маніпулятора.
Реклама:
За словами мера міста Сергія Сухомлина, в подальшому пам’ятник планують обміняти на українських військовополонених або ж віддати до музею.
Поки він зберігатиметься на КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування".
ВІДЕО ДНЯ
Що було раніше:
- Відомий харківський поет та волонтер Сергій Жадан раніше сфотографувався з погруддям Пушкіну у Житомирі, що стоїть на розі Великої Бердичівської та Старого бульвару. "Це Житомир, якщо що", – підписав він своє селфі.
- Попереднє селфі з пам’ятником Пушкіну в Харкові Жадан зробив 7 листопада, підписавши "Далі продовжую ні на що не натякати і ні до чого не закликати".
- 9 листопада погруддя російського поета Олександра Пушкіна у Харкові демонтували і відправили на "відповідальне зберігання".