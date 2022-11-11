Пушкинопад: в Житомире демонтировали бюст русского поэта
Пятница, 11 ноября 2022, 07:17
В центре Житомира 11 ноября демонтировали памятник русского поэта Александра Пушкина, который был создан в конце 19 века.
Источник: Zhitomir.Info
Детали: Сообщается, что сначала коммунальщики демонтировали с постамента инициалы, а затем сам бюст, который загрузили в кузов крана - манипулятора.
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По словам мэра города Сергея Сухомлина, в дальнейшем памятник планируют обменять на украинских военнопленных или отдать в музей.
Пока он будет храниться на КП "Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания".
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Что предшествовало:
- Известный харьковский поэт и волонтер Сергей Жадан ранее сфотографировался с бюстом Пушкину в Житомире, который стоит на углу Большой Бердичевской и Старого бульвара. "Это Житомир, если что", - подписал он свое селфи.
- Предыдущее селфи с памятником Пушкину в Харькове Жадан сделал 7 ноября, подписав "Далее продолжаю ни на что не намекать и ни к чему не призывать".
- 9 ноября бюст российского поэта Александра Пушкина в Харькове демонтировали и отправили на "ответственное хранение".