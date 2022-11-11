Пушкинопад: в Житомире демонтировали бюст русского поэта

В центре Житомира 11 ноября демонтировали памятник русского поэта Александра Пушкина, который был создан в конце 19 века.

Источник: Zhitomir.Info

Детали: Сообщается, что сначала коммунальщики демонтировали с постамента инициалы, а затем сам бюст, который загрузили в кузов крана - манипулятора.

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По словам мэра города Сергея Сухомлина, в дальнейшем памятник планируют обменять на украинских военнопленных или отдать в музей.

Пока он будет храниться на КП "Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания".

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