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Пушкинопад: в Житомире демонтировали бюст русского поэта

Станислав ПогориловПятница, 11 ноября 2022, 08:17
Zhitomir.Info

В центре Житомира 11 ноября демонтировали памятник русского поэта Александра Пушкина, который был создан в конце 19 века.

Источник: Zhitomir.Info

Детали: Сообщается, что сначала коммунальщики демонтировали с постамента инициалы, а затем сам бюст, который загрузили в кузов крана - манипулятора.

По словам мэра города Сергея Сухомлина, в дальнейшем памятник планируют обменять на украинских военнопленных или отдать в музей.

Пока он будет храниться на КП "Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Известный харьковский поэт и волонтер Сергей Жадан ранее сфотографировался с бюстом Пушкину в Житомире, который стоит на углу Большой Бердичевской и Старого бульвара. "Это Житомир, если что", - подписал он свое селфи.
  • Предыдущее селфи с памятником Пушкину в Харькове Жадан сделал 7 ноября, подписав "Далее продолжаю ни на что не намекать и ни к чему не призывать".
  • 9 ноября бюст российского поэта Александра Пушкина в Харькове демонтировали и отправили на "ответственное хранение".

Темы: Житомир
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