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Мелоні запевнила НАТО у підтримці Італією України

"Європейська правда"П'ятниця, 11 листопада 2022, 08:14

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні на зустрічі з генсеком НАТО в четвер заявила про тверду прихильність Італії Альянсу та зусиллям щодо припинення вторгнення Росії в Україну.

Заяву Мелоні наводить агентство АР, повідомляє "Європейська правда".

Мелоні сказала генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу під час зустрічі в її офісі, що найкращий спосіб захистити європейську безпеку - залишатися об’єднаними.

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"Враховуючи наше сьогоднішнє головне завдання, Італія рішуче підтримує територіальну цілісність, суверенітет і свободу України. Політична згуртованість Альянсу і наша повна відданість справі підтримки України - це, на наш погляд, найкраща відповідь, яку можуть дати союзники по НАТО", - сказала Мелоні.

За кілька днів до того, як Мелоні отримала мандат на формування уряду, Берлусконі вихвалявся, що він відновив зв'язок із Путіним, і вони обмінялися подарунками, коли російський лідер відсвяткував своє 70-річчя.

Мелоні відповіла на коментарі Берлусконі, попередивши його, що в її уряді немає місця тим, хто підтримує Росію. 

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Мелоні, яка очолює перший ультраправий уряд Італії після закінчення Другої світової війни, заявляє про рішучу підтримку України у війні. Однак два її головні союзники по коаліції, колишній прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі та лідер "Ліги" Маттео Сальвіні, не мають такої твердої позиції. У минулому вони також мали зв'язки з президентом Росії Владіміром Путіним.

Столтенберг, зі свого боку, подякував Мелоні за взяті на сьогодні зобов'язання Італії, які, за його словами, склали "сотні мільйонів євро" у вигляді гуманітарної та фінансової підтримки України, та за керівництво бойовою групою НАТО в Болгарії.

У розмові з президентом України Володимиром Зеленським раніше  Мелоні нагадала про підтримку України й наголосила, що анексія Росією чотирьох українських областей "не має жодної юридичної та політичної ваги".

Теми: НАТОІталіяУкраїна
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