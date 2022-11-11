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Мелони заверила НАТО в поддержке Италией Украины

"Европейская правда"Пятница, 11 ноября 2022, 09:14

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони на встрече с генсеком НАТО в четверг заявила о твердой приверженности Италии Альянсу и усилиях по прекращению вторжения России в Украину.

Заявление Мэлони приводит агентство АР, сообщает "Европейская правда".

Мелони сказала генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу во время встречи в ее офисе, что лучший способ защитить европейскую безопасность – оставаться объединенными.

"Учитывая нашу сегодняшнюю главную задачу, Италия решительно поддерживает территориальную целостность, суверенитет и свободу Украины. Политическая сплоченность Альянса и наша полная преданность делу поддержки Украины - это, на наш взгляд, лучший ответ, который могут дать союзники по НАТО", - сказала Мелони.

За несколько дней до того, как Мелони получила мандат на формирование правительства, Берлускони хвастался, что он возобновил связь с Путиным, и они обменялись подарками, когда российский лидер отпраздновал свое 70-летие.

Мелони ответила на комментарии Берлускони, предупредив его, что в ее правительстве нет места поддерживающим Россию. 

Мелони, возглавляющая первое ультраправое правительство Италии после окончания Второй мировой войны, заявляет о решительной поддержке Украины в войне. Однако два ее главных союзника по коалиции, бывший премьер-министр Сильвио Берлускони и лидер "Лиги" Маттео Сальвини, не имеют такой жесткой позиции. В прошлом они также имели связи с президентом России Владимиром Путиным.

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Столтенберг, со своей стороны, поблагодарил Мелони за взятые на сегодняшний день обязательства Италии, которые, по его словам, составили "сотни миллионов евро" в виде гуманитарной и финансовой поддержки Украины, и за руководство боевой группой НАТО в Болгарии.

В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским ранее Мелони напомнила о поддержке Украины и подчеркнула, что аннексия Россией четырех украинских областей "не имеет никакого юридического и политического веса".

Темы: НАТОИталияУкраина
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