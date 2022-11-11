Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мелони заверила НАТО в поддержке Италией Украины

"Европейская правда"Пятница, 11 ноября 2022, 08:14

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони на встрече с генсеком НАТО в четверг заявила о твердой приверженности Италии Альянсу и усилиях по прекращению вторжения России в Украину.

Заявление Мэлони приводит агентство АР, сообщает "Европейская правда".

Мелони сказала генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу во время встречи в ее офисе, что лучший способ защитить европейскую безопасность – оставаться объединенными.

Реклама:

"Учитывая нашу сегодняшнюю главную задачу, Италия решительно поддерживает территориальную целостность, суверенитет и свободу Украины. Политическая сплоченность Альянса и наша полная преданность делу поддержки Украины - это, на наш взгляд, лучший ответ, который могут дать союзники по НАТО", - сказала Мелони.

За несколько дней до того, как Мелони получила мандат на формирование правительства, Берлускони хвастался, что он возобновил связь с Путиным, и они обменялись подарками, когда российский лидер отпраздновал свое 70-летие.

Мелони ответила на комментарии Берлускони, предупредив его, что в ее правительстве нет места поддерживающим Россию. 

ВИДЕО ДНЯ

Мелони, возглавляющая первое ультраправое правительство Италии после окончания Второй мировой войны, заявляет о решительной поддержке Украины в войне. Однако два ее главных союзника по коалиции, бывший премьер-министр Сильвио Берлускони и лидер "Лиги" Маттео Сальвини, не имеют такой жесткой позиции. В прошлом они также имели связи с президентом России Владимиром Путиным.

Столтенберг, со своей стороны, поблагодарил Мелони за взятые на сегодняшний день обязательства Италии, которые, по его словам, составили "сотни миллионов евро" в виде гуманитарной и финансовой поддержки Украины, и за руководство боевой группой НАТО в Болгарии.

В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским ранее Мелони напомнила о поддержке Украины и подчеркнула, что аннексия Россией четырех украинских областей "не имеет никакого юридического и политического веса".

Темы: НАТОИталияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
НАТО
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
Кулеба обсудил со Столтенбергом о вступлении Украины в НАТО
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
Все новости...
Реклама: