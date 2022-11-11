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ЗМІ показали, як Резніченко і фітнестренерка пов’язані з консультантом "Великого будівництва"

Ірина БалачукП'ятниця, 11 листопада 2022, 09:12
ЗМІ показали, як Резніченко і фітнестренерка пов’язані з консультантом Великого будівництва
Колаж "Схем"

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко та фітнестренерка Яна Хланта, чия фірма лише під час повномасштабного вторгнення РФ отримала 1,5 млрд гривень на ремонт доріг в області, пов’язані з консультантом "Великого будівництва" Юрієм Голиком.

Джерело: "Наші гроші"

Деталі: За даними "Схем", Голик літав закордон разом з Хлантою і Резніченком.

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Зокрема, відомо про їхню спільну подорож 5-6 жовтня 2021 року до Мюнхена (саме тоді український суд наказав Антимонопольному комітету розглянути заяву про "кришування" Укравтодором картелю шляховиків, але АМКУ так нічого і не зробив).

Також Голик літав окремо з Резніченком, і окремо з Хлантою.

Крім того, він в одні і ті ж дати був у Відні разом з Павлом Чухном – менеджером братів Дубінських, який володіє другою половиною фірми "Будінвест інжиніринг" (49% належать Хланті).

ВІДЕО ДНЯ

"Наші гроші" нагадали, що Голик і Резніченко пов’язані досить давно: Резніченко був одним з топ-менеджерів "Українського медіа холдингу" Бориса Ложкіна, а Голик займався рекламою для "УМХ" на Луганщині.

Коли Ложкін за Порошенка очолив Адміністрацію президента, то Резніченка спочатку призначили головою Запорізької ОДА, а потім і Дніпропетровської ОДА. Обидва рази Голик був разом з Резніченком у ролі позаштатного радника.

У 2019 році Зеленський спочатку звільнив Резніченка, але Голик зміг повернутись до центру прийняття рішень, став консультантом "Великого будівництва", і Резніченка повернули в Дніпропетровську ОДА.

"Наші гроші" зазначають, що разом з ним повернувся до державних потоків і "Будінвест інжиніринг" з Хлантою у власниках.

Видання отримало у своє розпорядження відео, на яких знята Хланта з Резніченком та розкішним авто.   

 
Хланта. Скриншот з відео "НАших грошей"
 
Резніченко біля того ж авто. Скриншот з відео "НАших грошей"

На одному з роликів Хланта приїхала на підземний паркінг бізнес-центру "Creative State of Dnipro", співвласником якого донедавна був Голик. У цьому центрі орендує офіс фірма "Севент консалтинг груп", яка належить самому Резніченку. За даними "Наших грошей", оплата минулого року була на рівні 160 тисяч гривень за місяць.

"Севент консалтинг груп" отримує гроші від кількох фірм за аудиторські і юридичні послуги, серед яких ПАТ "Запорізьке кар’єроуправління", де співвласницею є Олена Чухно. Вона – дружина співвласника "Будінвест інжинірингу" Павла Чухна.

"Наші гроші" підкреслюють, що фірма Резніченка "Севент консалтинг груп" у 2021 році отримала 12 мільйонів гривень від фірми, пов’язаної з "Будінвестом", якому підопічні голови ОВА перерахували майже 8 мільярдів гривень.

На відео видно, що Хланта, яку "Наші гроші" називають "дівчиною губернатора", приїхала у розкішному автомобілі "Porsche Panamera" з номером АЕ 6054 РН. На цьому автомобілі також їздить сам Резніченко. Патрульна поліція Борисполя минулого року двічі штрафувала Резніченка за перевищення швидкості під Києвом, де у нього теж є нерухомість.

Сам автомобіль "Porsсhe Panamera" належить рекламному агентству ТОВ "Програматік медіа групп". Ця фірма має офіс у бізнес-центрі на Столичному шосе, і минулого року купила низку коштовних автомобілів:

  • Автомобіль Porsсhe Panamera 97A за 4 843 800 грн
  • Автомобіль Mercedes-AMG G 63 за 7 039 614 грн
  • Автомобіль Mercedes-Benz V-Class V 300 d extralong за 2 854 904 грн
  • Автомобіль Toyota Land Cruiser 3.346L Wagon A/T за 2 481 726 грн
  • Автомобіль BMW X7 xDrive 30d/ G07 за 3 270 390 грн.

А найбільшим рекламним партнером цієї фірми виступає ТОВ "Сучасні медіа технології", якій "Програматик" торік замовив розміщення якихось матеріалів в інтернеті на 3 мільйони гривень.

"Наші гроші" зазначають, що про пов’язаність цих фірм свідчить той факт, що у 2017-2018 роках засновником обох фірм був такий собі Володимир Степанович Пахолюк. Потім у "Програматику" змінювались власники і директори. А "Сучасні медіа технології" отримали реального бенефіціара – Юрія Голика.

Видання підкреслює, що Голик є співласником низки фірм, у тому числі "Креативної країни", яка звела низку офісних будинків в Україні. Зокрема, "Creative State of Dnipro", де орендує офіс Резніченко, а також "Creative State Arsenal" у Києві, де у листопаді 2021 року президент Володимир Зеленський на прес-конференції розповідав про успіхи "Великого будівництва".

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Передісторія:

  • На початку листопада "Українська правда" і "Схеми" оприлюднили розслідування про те, що Дніпропетровська ОВА лише за час повномасштабного вторгнення Росії заплатила 1,5 мільярди гривень фірмі "Будінвест інжиніринг", яка належить навпіл фітнестренерці Яні Хланті, яка мала низку спільних подорожей закордон з керівником ОВА Валентином Резніченком, та менеджеру братів Дубинських, яких ФБР розшукує за фінансові махінації в США.
  • За цим фактом САП зареєструвала фактове кримінальне провадження, у якому нема підозрюваних.
  • Офіс президента на скандальну подію не відреагував, Резніченка з посади не відсторонили. Службове розслідування у цій справі не призначене.  
  • Радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначив, що Офіс президента чекатиме результатів розслідування правоохоронців.

Теми: Дніпропетровська областьвійнагрошідороги
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