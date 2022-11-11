СМИ показали, как Резниченко и фитнестренерка связаны с консультантом "Большого строительства"

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко и фитнестренерка Яна Хланта, чья фирма только во время полномасштабного вторжения РФ получила 1,5 млрд гривен на ремонт дорог в области, связаны с консультантом "Большого строительства" Юрием Голиком.

Источник: "Наші гроші"

Детали: По данным "Схем", Голик летал за границу вместе с Хлантой и Резниченко.

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В частности, известно об их совместном путешествии 5-6 октября 2021 года в Мюнхен (именно тогда украинский суд приказал Антимонопольному комитету рассмотреть заявление о "крышевании" Укравтодором картеля дорожников, но АМКУ так ничего и не сделал).

Также Голик летал отдельно с Резниченко, и отдельно с Хлантой.

Кроме того, он в одни и те же даты был в Вене вместе с Павлом Чухном – менеджером братьев Дубинских, который владеет второй половиной фирмы "Будинвест инжиниринг" (49% принадлежат Хланте).

ВИДЕО ДНЯ

"Наші гроші" напомнили, что Голик и Резниченко связаны достаточно давно: Резниченко был одним из топ-менеджеров "Украинского медиа холдинга" Бориса Ложкина, а Голик занимался рекламой для "УМХ" на Луганщине.

Когда Ложкин при Порошенко возглавил Администрацию президента, то Резниченко сначала назначили главой Запорожской ОГА, а затем и Днепропетровской ОГА. Оба раза Голик был вместе с Резниченко в роли внештатного советника.

В 2019 году Зеленский сначала уволил Резниченко, но Голик смог вернуться в центр принятия решений, стал консультантом "Большого строительства", и Резниченко вернули в Днепропетровскую ОГА.

"Наші гроші" отмечают, что вместе с ним вернулся к государственным потокам и "Будинвест инжиниринг" с Хлантой во владельцах.

Издание получило в свое распоряжение видео, на которых снята Хланта с Резниченко и роскошной машиной.

Хланта. СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО "НАШИХ грошей"

РЕЗНИЧЕНКО ВОЗЛЕ ТОГО ЖЕ АВТО. СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО "НАШИХ грошей"

На одном из роликов Хланта приехала на подземный паркинг бизнес-центра "Creative State of Dnipro", совладельцем которого до недавнего времени был Голик. В этом центре арендует офис фирма "Севент консалтинг групп", которая принадлежит самому Резниченко. По данным "Наших грошей", оплата в прошлом году была на уровне 160 тысяч гривен в месяц.

"Севент консалтинг групп" получает деньги от нескольких фирм за аудиторские и юридические услуги, среди которых ПАО "Запорожское карьероуправление", где совладелица Елена Чухно. Она – жена совладельца "Будинвест инжиниринга" Павла Чухно.

"Наші гроші" подчеркивают, что фирма Резниченко "Севент консалтинг групп" в 2021 году получила 12 миллионов гривен от фирмы, связанной с "Будинвестом", которому подопечные главы ОВА перечислили почти 8 миллиардов гривен.

На видео видно, что Хланта, которую "Наші гроші" называют "девушкой губернатора", приехала в роскошном автомобиле "Porsche Panamera" с номером АЕ 6054 РН. На этом автомобиле также ездит сам Резниченко. Патрульная полиция Борисполя в прошлом году дважды штрафовала Резниченко за превышение скорости под Киевом, где у него тоже есть недвижимость.

Сам автомобиль "Рогѕсһе Panamera" принадлежит рекламному агентству ООО "Программатик медиа групп". Эта фирма имеет офис в бизнес-центре на Столичном шоссе, и в прошлом году купила ряд дорогих автомобилей:

Автомобиль Рогѕсһе Panamera 97A за 4 843 800 грн

Автомобиль Mercedes-AMG G 63 за 7 039 614 грн

Автомобиль Mercedes-Benz V-Class V 300 d extralong за 2 854 904 грн

Автомобиль Toyota Land Cruiser 3.346L Wagon A/T за 2 481 726 грн

Автомобиль BMW X7 xDrive 30d/ G07 за 3 270 390 грн.

А крупнейшим рекламным партнером этой фирмы выступает ООО "Современные медиа технологии", которой "Программатик" в прошлом году заказал размещение каких-то материалов в интернете на 3 миллиона гривен.

"Наші гроші" отмечают, что о связи этих фирм свидетельствует тот факт, что в 2017-2018 годах учредителем обеих фирм был некий Владимир Степанович Пахолюк. Затем в "Программатике" менялись владельцы и директора. А "Современные медиа технологии" получили реального бенефициара – Юрия Голика.

Издание подчеркивает, что Голик является совладельцем ряда фирм, в том числе "Креативной страны", которая построила ряд офисных зданий в Украине. В частности, "Creative State of Dnipro", где арендует офис Резниченко, а также "Creative State Arsenal" в Киеве, где в ноябре 2021 года президент Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказывал об успехах "Большого строительства".

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