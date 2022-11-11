Росіяни обстріляли Золоту Балку на Херсонщині, цілили в об'єкти енергетики на Донеччині – ОВА

У Херсонській області триває контрнаступ, окупанти знову обстріляли нещодавно звільнену Золоту Балку Новоолександрівської громади.

Джерело: дані голів областей станом на 09:00 п'ятниці 11 листопада

Деталі: Цієї ночі обстрілу зазнав Миколаїв, а на Вінниччині загарбники влучили в об’єкт критичної інфраструктури. У Кураховому на Донеччині теж цілилися по об'єктах енергетики.

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Херсонщина: Сили оборони продовжують звільнення українських земель. В ході успішних наступальних дій українських військ на Херсонському напрямку вже звільнено такі населені пункти: Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне.

За інформацією ОК "Південь", окупанти знову обстріляли нещодавно звільнену Золоту Балку Новоолександрівської громади. Намагалися влучити в пункти видачі гуманітарної допомоги та в адміністративні будівлі органів влади. Пошкоджено приватні обійстя. Без постраждалих.

Обстановка в Херсонській області залишається складною. Продовжується наступальна операція ЗСУ.

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Миколаївщина: вночі Миколаїв вкотре зазнав ворожого ракетного обстрілу, попередньо із зенітно-реактивної системи С-300. Одна з ракет влучила в п’ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого зруйновано всі 5 поверхів одного з під'їздів. Станом на 06:00 з-під завалів дістали тіла двох загиблих, а також двох поранених (станом на 09:40 відомо про 6 загиблих – ред.). Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Пошкоджень також зазнали дев‘ятиповерхові житлові будинки, які розташовані поруч.

У четвер під ворожими обстрілами була Шевченківська громада. Влучання зафіксовано по відкритій території. Постраждалих немає.

Ввечері ворог завдавав ударів по території Мішково-Погорілівської громади. Влучання по об’єкту промислової інфраструктури. Наслідки уточнюються. Постраждалих немає.

Тривають обстріли населених пунктів Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування: вночі були обстріли території, прилеглої до одного з населених пунктів громади. Постраждалих немає.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Новоандріївка, Троянди, Кам‘янське, Білогір‘я, Оріхів, Червоне, Малинівка, Щербаки, Прелбраженка, Успенівка, Омельник, Нводанилівка, Степногірськ, Гуляйполе, Залізничне, Ольгівське, Дорожнянка, Чарівне, Степове, Малі Щербаки.

Надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина: ворог усю ніч обстрілював Нікопольщину. Поцілили по Марганецькій, Нікопольській та Мирівській громадах.

Без постраждалих. Пошкоджено місцевий коледж та будинки. Масштаби руйнацій уточнюються.

Вінничина: близько 4 ранку 11 листопада було влучення в один з об’єктів критичної інфраструктури області. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Загиблих немає. Працють відповідні служби.

Харківщина: протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли населених пунктів Харківщини, розташованих вздовж державного кордону з рф та лінією зіткнення. Зокрема з мінометів, реактивної та ствольної артилерії ворог обстрілював міста і села Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

В Куп'янському районі з пораненням госпіталізований 42-річний чоловік. Також чоловік 76 років звернувся до медиків з пораненням, отриманим напередодні.

В області тривають роботи з гуманітарного розмінування. За добу знешкоджено 412 вибухонебезпечних предметів.

В четвер біля села Погонівка Барвінківської громади Ізюмського району на міні підірвався трактор, який працював у полі. Тракторист отримав поранення.

Луганщина: підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах Новоселівського, М’ясожарівки, Макіївки і Білогорівки.

Із танків та різнокаліберної артилерії росіяни обстріляли Стельмахівку, М’ясожарівку, Новоселівське, Макіївку та Невське на Куп’янському і Лиманському напрямках.

Усього по позиціях наших військових ворог провів 25 артилерійських обтрілів та наніс 2 авіаудари.

Донеччина: близько півночі – обстріли околиць Курахового, цілили по об'єктам енергетики. Ремонтні бригади працюють.

Вночі – обстріли території Очеретинської громади в районі сел Первомайське, Невельске, а також по лінії в районі сел Красногорівка, Веселе.

Впродовж ночі тривали інтенсивні обстріли Торецької громади. Ситуація напружена, але контрольована в районі смт Нью-Йорк, Північне, Південне, Курдюмівка, Шуми, Дружба та м.Залізне.

Вночі також – поодинокі обстріли старої частини Авдіївки. На ранок – масований артобстріл центральної частини міста.

По лінії оборони навколо Авдіївки обстріли тривали майже всю ніч. Чисельні спроби штурмових дій на Опитне, Водяне, Первомайське та Невельське. Зранку відпрацювала ворожа авіація по Первомайському.

За добу по області: 2 загиблих, 4 поранених

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Тернопільській областях, на Полтавщині, Львівщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині.