Россияне обстреляли Золотую Балку в Херсонской области, целились в объекты энергетики в Донецкой – ОВА

В Херсонской области продолжается контрнаступление, оккупанты снова обстреляли недавно освобожденную Золотую Балку Новоалександровской общины.

Источник: данные глав областей по состоянию на 09:00 пятницы 11 ноября

Детали: Этой ночью обстрелам подвергся Николаев, а в Винницкой области захватчики попали в объект критической инфраструктуры. В Курахово Донецкой области тоже целились по объектам энергетики.

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Херсонщина: Силы обороны продолжают освобождение украинских земель В ходе успешных наступательных действий украинских войск на Херсонском направлении уже освобождены такие населенные пункты: Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенко, Костромко, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное.

По информации ОК "Юг", оккупанты снова обстреляли недавно освобожденную Золотую Балку Новоалександровской общины. Пытались попасть в пункты выдачи гуманитарной помощи и административные здания органов власти. Повреждены частные подворья. Без пострадавших.

Обстановка в Херсонской области остается сложной. Продолжается наступательная операция ВСУ.

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Николаевщина: ночью Николаев в очередной раз подвергся вражескому ракетному обстрелу, предварительно из зенитно-реактивной системы С-300. Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, в результате чего разрушены все 5 этажей одного из подъездов. По состоянию на 06:00 из-под завалов были извлечены тела двух погибших, а также двоих раненых (на 09:40 известно о 6 погибших – ред.). Поисково-спасательные работы продолжаются.

Повреждения также получили девятиэтажные жилые дома, расположенные рядом.

В четверг под вражескими обстрелами находилась Шевченковская община. Попадание зафиксировано по открытой территории. Пострадавших нет.

Вечером враг наносил удары по территории Мишково-Погореловской общины. Попадание по объекту промышленной инфраструктуры. Последствия уточняются. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы населенных пунктов находящихся на линии разграничения Березнеговатской общины: ночью были обстрелы территории, прилегающей к одному из населенных пунктов общины. Пострадавших нет.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Новоандреевка, Троянды, Каменское, Белогорье, Орехов, Красное, Малиновка, Щербаки, Прелбраженка, Успеновка, Омельник, Нводаниловка, Степногорск, Гуляйполе, Железнодорожное, Ольговское, Дорожнянка, Чаривне, Степное, Малые Щербаки.

Поступило 13 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими России. Подробная информация о последствиях уточняется.

Днепропетровская область: враг всю ночь обстреливал Никопольщину. Попали по Марганецкой, Никопольской и Мировской общинам.

Без пострадавших. Поврежден местный колледж и дома. Масштабы разрушений уточняются.

Винницкая область: около 4 утра 11 ноября было попадание в один из объектов критической инфраструктуры области. Подробная информация о последствиях уточняется.

Погибших нет. Работают соответствующие службы.

Харьковская область: за прошедшие сутки российские оккупанты продолжили обстрелы населенных пунктов Харьковщины, расположенных вдоль государственной границы с РФ и линией столкновения. В частности, из минометов, реактивной и ствольной артиллерии враг обстреливал города и села Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

В Купянском районе с ранением госпитализирован 42-летний мужчина. Также мужчина 76 лет обратился к медикам с ранением, полученным накануне.

В области продолжаются работы по гуманитарному разминированию. За сутки обезврежены 412 взрывоопасных предметов.

В четверг возле села Погоновка Барвинковской общины Изюмского района на мине подорвался трактор, работавший в поле. Тракторист получил ранение.

Луганщина: подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах Новоселовского, Мясожаровки, Макеевки и Белогоровки.

Из танков и разнокалиберной артиллерии россияне обстреляли Стельмаховку, Мясожаровку, Новоселовское, Макеевку и Невское на Купянском и Лиманском направлениях.

Всего по позициям ВСУ враг провел 25 артиллерийских обстрелов и нанес 2 авиаудара.

Донецкая область: около полуночи – обстрелы окрестностей Курахово, целились по объектам энергетики. Ремонтные бригады работают.

Ночью – обстрелы территории Очеретинского общества в районе сел Первомайское, Невельское, а также по линии в районе сел Красногоровка, Веселое.

Ночью продолжались интенсивные обстрелы Торецкой общины. Ситуация напряженная, но контролируемая в районе пгт Нью-Йорк, Северное, Южное, Курдюмовка, Шумы, Дружба и Железное.

Ночью также одиночные обстрелы старой части Авдеевки. Наутро – массированный артобстрел центральной части города.

По линии обороны вокруг Авдеевки обстрелы продолжались почти всю ночь. Численные попытки штурмовых действий на Опытное, Водяное, Первомайское и Невельское. Утром отработала вражеская авиация по Первомайскому.

За сутки по области: 2 погибших, 4 раненых

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Одесской, Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской областях, на Полтавщине, Львовщине, Черкасщине, Черниговщине, Сумщине, Житомирщине и Киевщине.