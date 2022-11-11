Втрати Росії наближаються до 80 тисяч окупантів - Генштаб
П'ятниця, 11 листопада 2022, 10:10
Сили оборони України ліквідували ще 710 російських загарбників за добу, загалом ворог вже втратив 79 400 окупантів.
Джерело: Генеральний штаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 листопада орієнтовно склали:
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- особового складу – 79 400 (+710) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2814 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5696 (+14) од,
- артилерійських систем – 1817 (+12) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 205 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1505 (+6),
- крилатих ракет ‒ 399 (+0),
- кораблів / катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4259 (+17) од,
- спеціальної техніки ‒ 159 (+0).
Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.
Що цьому передувало: Президент Володимир Зеленський заявив, що втрати росіян у війні проти України перевищують втрати української армії приблизно в 10 разів.