Втрати Росії наближаються до 80 тисяч окупантів - Генштаб

Сили оборони України ліквідували ще 710 російських загарбників за добу, загалом ворог вже втратив 79 400 окупантів.

Джерело: Генеральний штаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 листопада орієнтовно склали:

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особового складу – 79 400 (+710) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2814 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 5696 (+14) од,

артилерійських систем – 1817 (+12) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засобів ППО ‒ 205 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1505 (+6),

крилатих ракет ‒ 399 (+0),

кораблів / катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4259 (+17) од,

спеціальної техніки ‒ 159 (+0).

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Що цьому передувало: Президент Володимир Зеленський заявив, що втрати росіян у війні проти України перевищують втрати української армії приблизно в 10 разів.