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Втрати Росії наближаються до 80 тисяч окупантів - Генштаб

"Українська правда"П'ятниця, 11 листопада 2022, 11:10

Сили оборони України ліквідували ще 710 російських загарбників за добу, загалом ворог вже втратив 79 400 окупантів.  

Джерело: Генеральний штаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу – 79 400 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2814 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5696 (+14) од,
  • артилерійських систем – 1817 (+12) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 205 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1505 (+6),
  • крилатих ракет ‒ 399 (+0),
  • кораблів / катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4259 (+17) од,
  • спеціальної техніки ‒ 159 (+0).

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

 

Що цьому передувало: Президент Володимир Зеленський заявив, що втрати росіян у війні проти України перевищують втрати української армії приблизно в 10 разів.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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