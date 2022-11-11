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Потери России приближаются к 80 тысячам оккупантов - Генштаб

"Украинская правда"Пятница, 11 ноября 2022, 11:10

Силы обороны Украины ликвидировали еще 710 российских захватчиков за сутки, в целом враг уже потерял 79 400 оккупантов.

Источник: Генеральный штаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24 февраля по 11 ноября ориентировочно составили:

  • личного состава – 79 400 (+710) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2814 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5696 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 1817 (+12) ед,
  • РСЗО – 393 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 205 (+0) ед,
  • самолетов – 278 (+0) ед,
  • вертолетов – 261 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1505 (+6),
  • крылатых ракет – 399 (+0),
  • кораблей / катеров ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4259 (+17) ед,
  • специальной техники – 159 (+0).

Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.

 

Что этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский заявил, что потери россиян в войне против Украины превышают потери украинской армии примерно в 10 раз.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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