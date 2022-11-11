Стремоусова відспівали в Сімферополі, труна була відкрита
Загиблого херсонського колаборанта Кирила Стремоусова відспівали в окупованому Сімферополі.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости".
Деталі: Церемонія відспівування Стремоусова пройшла в кафедральному Олександро-Невському соборі Сімферополя об 11 годині.
До церемонії все було підготовлено заздалегідь: виставлено траурні вінки, на поминальному столі встановлено фотографію загиблого з траурною стрічкою. Стремоусова обіцяють поховати у п'ятницю на центральному кладовищі в Сімферополі.
Пропагандисти пишуть, що труну з тілом Стремоусова доставили до собору і, відкривши, встановили в центрі. Обличчя загиблого прикрите вуаллю.
Також вони опубілкували відео прощання із Стремоусаовим інших колаборантів Євгена Балицького, Володимира Сальда, Михайла Розважаєва, Сергія Аксенова.
Передісторія:
- 9 листопада російські пропагандисти повідомили про смерть одного із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона Кирила Стремоусова. Він начебто загинув у ДТП.