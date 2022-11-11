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Стремоусова відспівали в Сімферополі, труна була відкрита

"Українська правда"П'ятниця, 11 листопада 2022, 11:10
Фото: РИА Новости

Загиблого херсонського колаборанта Кирила Стремоусова відспівали в окупованому Сімферополі.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

Деталі: Церемонія відспівування Стремоусова пройшла в кафедральному Олександро-Невському соборі Сімферополя об 11 годині.

До церемонії все було підготовлено заздалегідь: виставлено траурні вінки, на поминальному столі встановлено фотографію загиблого з траурною стрічкою. Стремоусова обіцяють поховати у п'ятницю на центральному кладовищі в Сімферополі.

Пропагандисти пишуть, що труну з тілом Стремоусова доставили до собору і, відкривши, встановили в центрі. Обличчя загиблого прикрите вуаллю.

 

Також вони опубілкували відео прощання із Стремоусаовим інших колаборантів Євгена Балицького, Володимира Сальда, Михайла Розважаєва, Сергія Аксенова.

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Передісторія:

  • 9 листопада російські пропагандисти повідомили про смерть одного із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона Кирила Стремоусова. Він начебто загинув у ДТП.

Теми: ХерсонКрим
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