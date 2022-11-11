Стремоусова отпели в Симферополе, гроб был открыт

Погибшего херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова отпели в оккупированном Симферополе.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Детали: Церемония отпевания Стремоусова прошла в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя в 11 часов.

К церемонии все было подготовлено заранее: выставлены траурные венки, на поминальном столе установлена фотография погибшего с траурной лентой. Стремоусова обещают похоронить в пятницу на центральном кладбище в Симферополе.

Пропагандисты пишут, что гроб с телом Стремоусова доставили в собор и, открыв, установили в центре. Лицо погибшего прикрыто вуалью.

Также они опубликовали видео прощания со Стремоусовым других коллаборационистов Евгения Балицкого, Владимира Сальдо, Михаила Розважаева, Сергея Аксенова.

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