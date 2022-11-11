Стремоусова отпели в Симферополе, гроб был открыт
Погибшего херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова отпели в оккупированном Симферополе.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости".
Детали: Церемония отпевания Стремоусова прошла в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя в 11 часов.
К церемонии все было подготовлено заранее: выставлены траурные венки, на поминальном столе установлена фотография погибшего с траурной лентой. Стремоусова обещают похоронить в пятницу на центральном кладбище в Симферополе.
Пропагандисты пишут, что гроб с телом Стремоусова доставили в собор и, открыв, установили в центре. Лицо погибшего прикрыто вуалью.
Также они опубликовали видео прощания со Стремоусовым других коллаборационистов Евгения Балицкого, Владимира Сальдо, Михаила Розважаева, Сергея Аксенова.
Предыстория:
- 9 ноября российские пропагандисты сообщили о смерти одного из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилла Стремоусова. Он якобы погиб в ДТП.