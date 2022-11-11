Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стремоусова отпели в Симферополе, гроб был открыт

"Украинская правда"Пятница, 11 ноября 2022, 11:10
Фото: РИА Новости

Погибшего херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова отпели в оккупированном Симферополе.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Детали: Церемония отпевания Стремоусова прошла в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя в 11 часов.

К церемонии все было подготовлено заранее: выставлены траурные венки, на поминальном столе установлена фотография погибшего с траурной лентой. Стремоусова обещают похоронить в пятницу на центральном кладбище в Симферополе.

Пропагандисты пишут, что гроб с телом Стремоусова доставили в собор и, открыв, установили в центре. Лицо погибшего прикрыто вуалью.

 

Также они опубликовали видео прощания со Стремоусовым других коллаборационистов Евгения Балицкого, Владимира Сальдо, Михаила Розважаева, Сергея Аксенова.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 9 ноября российские пропагандисты сообщили о смерти одного из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилла Стремоусова. Он якобы погиб в ДТП.

Темы: ХерсонКрым
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

На Херсонщине ВСУ разбили штаб оккупантов – командование

Россияне разрушили мосты и повредили дамбу: спутниковые снимки Херсонщины

инфографикаВ субботу отключения будут в семи областях

Вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, освобождена – Ким

фотоУкраина строит стену на границе с Беларусью

ГУР – российским военным в Херсоне: Единственный шанс выжить – сдаться в плен

Все новости...
Херсон
Макрон рад освобождению Херсона
Никакого замораживания войны не будет, мы не холодильная камера – Данилов
В Херсоне горит здание СИЗО – СМИ
Последние новости
03:35
Гуменюк предупредила о "многих ловушках" на отступлениях врага
02:50
На Херсонщине ВСУ разбили штаб оккупантов – командование
01:54
Шольц признался, что до сих пор советуется с Меркель
01:25
Россия блокирует гуманитарные грузы на оккупированные территории Украины – ООН
00:28
Россияне ударили по Никопольскому району, двое раненых
00:00
Гуменюк рассказала о первой партии "российского ленд-лиза" с юга
23:31
ВСУ за сутки освободили около 3 тысяч кв км на юге – Гуменюк
23:17
Европейский фонд мира исчерпан на 85% - в ЕС обсудят, где найти дополнительные деньги
22:49
Шольц: дипломатическое решение войны в Украине пока невозможно
22:30
Вокруг ракеты, а в теплице лимоны и апельсины: как пережила боевые действия экзотическая ферма в Киевской области
Все новости...