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У Кремлі не стали заперечувати, що втеча з Херсона – удар по престижу Путіна

Євген КізіловП'ятниця, 11 листопада 2022, 11:06
У Кремлі не стали заперечувати, що втеча з Херсона – удар по престижу Путіна
владімір путін, Getty Images

Речник президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що не буде коментувати питання, чи принизливий для Владіміра Путіна відступ російських військ з Херсона.

Джерело: Пєсков у відповідь на питання закордонного журналіста

Пряма мова:

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Журналіст: "Ви не могли б прокоментувати заяви експертів, які кажуть, що відступ із Херсона - це великий удар по престижу Володимира Путіна, навіть принизливий для нього, з огляду на те, що всього кілька тижнів тому президент у Кремлі на великій церемонії заявив, що Херсон і Росія будуть разом назавжди?"

Пєсков: "Послухайте, багато різних експертів. Є експерти, які говорять так, як ви говорите, є експерти, які говорять інше. Ми не хотіли б коментувати ні тих, ні інших. Спеціальна військова операція триває".

Деталі: Журналіст також запитав, чи не шкодують у Кремлі, що провели таку помпезну церемонію на честь "приєднання" Херсона. Пєсков відповів, що не шкодують.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росії знадобиться щонайменше тиждень, щоб вивести війська з Херсона.

Теми: ХерсонПутін
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