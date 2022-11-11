Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кремлі не стали заперечувати, що втеча з Херсона – удар по престижу Путіна

Євген КізіловП'ятниця, 11 листопада 2022, 12:06
владімір путін, Getty Images

Речник президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що не буде коментувати питання, чи принизливий для Владіміра Путіна відступ російських військ з Херсона.

Джерело: Пєсков у відповідь на питання закордонного журналіста

Пряма мова:

Журналіст: "Ви не могли б прокоментувати заяви експертів, які кажуть, що відступ із Херсона - це великий удар по престижу Володимира Путіна, навіть принизливий для нього, з огляду на те, що всього кілька тижнів тому президент у Кремлі на великій церемонії заявив, що Херсон і Росія будуть разом назавжди?"

Пєсков: "Послухайте, багато різних експертів. Є експерти, які говорять так, як ви говорите, є експерти, які говорять інше. Ми не хотіли б коментувати ні тих, ні інших. Спеціальна військова операція триває".

Деталі: Журналіст також запитав, чи не шкодують у Кремлі, що провели таку помпезну церемонію на честь "приєднання" Херсона. Пєсков відповів, що не шкодують.

Що передувало: Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росії знадобиться щонайменше тиждень, щоб вивести війська з Херсона.

Теми: ХерсонПутін
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

На Херсонщині ЗСУ розбили штаб окупантів – командування

Росіяни зруйнували мости та пошкодили дамбу: супутникові знімки Херсонщини

інфографікаУ суботу відключення будуть у сімох областях

Вся Миколаївська область, крім Кінбурнської коси, звільнена – Кім

фотоУкраїна будує стіну на кордоні з Білоруссю

ГУР – російським військовим у Херсоні: Єдиний шанс вижити – здатися в полон

Усі новини...
Херсон
З кавуном і серед сотень українців: Боєць ССО поділився щемливим відео із центру Херсона
Бійці ЗСУ в деяких місцях Херсонщини вже дійшли до Дніпра – Генштаб
Посол Німеччини зраділа звільненню Херсона, сподівається поїхати туди у літню відпустку
Останні новини
03:35
Гуменюк попередила про "багато пасток" на відступах ворога
02:50
На Херсонщині ЗСУ розбили штаб окупантів – командування
01:54
Шольц зізнався, що досі радиться з Меркель
01:25
Росія блокує гуманітарні вантажі на окуповані території України – ООН
00:28
Росіяни вдарили по Нікопольському району, двоє поранених
00:00
Гуменюк розповіла про першу партію "російського ленд-лізу" з півдня
23:31
ЗСУ за добу звільнили близько 3 тисяч кв км на півдні – Гуменюк
23:17
Європейський фонд миру вичерпаний на 85% – в ЄС обговорять, де знайти додаткові гроші
22:49
Шольц: дипломатичне вирішення війни в Україні наразі неможливе
22:30
Довкола ракети, а в теплиці лимони та апельсини: як пережила бойові дії екзотична ферма на Київщині
Усі новини...