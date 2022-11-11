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В Кремле не стали отрицать, что бегство из Херсона – удар по престижу Путина

Евгений КизиловПятница, 11 ноября 2022, 11:06
В Кремле не стали отрицать, что бегство из Херсона – удар по престижу Путина
владимир путин, Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать вопрос, унизительно ли для Владимира Путина отступление российских войск из Херсона.

Источник: Песков в ответ на вопрос зарубежного журналиста

Прямая речь:

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Журналист: "Вы не могли бы прокомментировать заявления экспертов, которые говорят, что отступление из Херсона это большой удар по престижу Владимира Путина, даже унизительно для него, учитывая то, что всего несколько недель назад президент в Кремле на большой церемонии заявил, что Херсон и Россия будут вместе навсегда?"

Песков: "Послушайте, много разных экспертов. Есть эксперты, которые говорят так, как вы говорите, есть эксперты, которые говорят другое. Мы не хотели бы комментировать ни тех, ни других. Специальная военная операция продолжается".

Детали: Журналист также спросил, не сожалеют ли в Кремле, что провели такую помпезную церемонию в честь "присоединения" Херсона. Песков ответил, что не сожалеют.

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Что предшествовало: Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что России понадобится минимум неделя, чтобы вывести войска из Херсона.

Темы: ХерсонПутин
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