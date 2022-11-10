Резніков: РФ потрібен щонайменше тиждень, щоб вивести війська з Херсона

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росії знадобиться щонайменше тиждень, щоб вивести війська з Херсона.

Джерело: Резніков в інтерв’ю Reuters

Пряма мова: "Не так просто вивести ці війська з Херсона за один чи два дні. Це займе щонайменше тиждень".

Деталі: Резніков зазначив, що РФ має 40 тисяч військових у Херсонській області, у тому числі в самому Херсоні, навколо міста та на західному березі Дніпра, незважаючи на оголошення про відступ.

Він також припустив, що Росія може посилити свої підрозділи в частково окупованій Запорізькій області.

Що цьому передувало: Президент Володимир Зеленський оголосив, що з півдня надходять хороші новини, 41 населений пункт уже звільнили захисники України.