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Резніков: РФ потрібен щонайменше тиждень, щоб вивести війська з Херсона

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 10 листопада 2022, 22:41
Резніков: РФ потрібен щонайменше тиждень, щоб вивести війська з Херсона
Резніков, REUTERS

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росії знадобиться щонайменше тиждень, щоб вивести війська з Херсона.

Джерело: Резніков в інтерв’ю Reuters 

Пряма мова: "Не так просто вивести ці війська з Херсона за один чи два дні. Це займе щонайменше тиждень".

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Деталі: Резніков зазначив, що РФ має 40 тисяч військових у Херсонській області, у тому числі в самому Херсоні, навколо міста та на західному березі Дніпра, незважаючи на оголошення про відступ.

Він також припустив, що Росія може посилити свої підрозділи в частково окупованій Запорізькій області. 

Що цьому передувало: Президент Володимир Зеленський оголосив, що з півдня надходять хороші новини, 41 населений пункт уже звільнили захисники України.

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Теми: РезніковХерсонвійнаРосія
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