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Блінкен не планує контактів з Лавровим на саміті G20

"Європейська правда"П'ятниця, 11 листопада 2022, 13:09

Державний секретар США Ентоні Блінкен не планує жодної взаємодії з міністром закордонних справ РФ Сергеєм Лавровим, який очолить російську делегації на саміті G20 в Індонезії.

Про це заявив на брифінгу речник Державного департаменту США Нед Прайс, пише "Європейська правда".

"Наразі ми не маємо жодних планів для будь-якої формальної взаємодії", - зазначив Прайс.

Він підкреслив, що, на думку США, через вторгнення до України з Російською Федерацією не може вестися "бізнес як завжди". Прайс нагадав, як під час липневої міністерської зустрічі G20 Росія опинилася в ізоляції та Лавров почув осуд і критику з боку колег, які сиділи з ним за одним столом.

"Я підозрюю, що міністр закордонних справ Лавров, який представлятиме свою країну, принаймні публічно, почує щось дуже схоже. Країни всього світу продовжують засуджувати війну Росії проти України. Це виходить далеко за межі країн G7.

Ми чули низку країн регіону, у тому числі країни, які, принаймні, спочатку прагнули перестрахуватися, країни, які останнім часом були набагато прямішими та чіткішими у своїх зауваженнях, закликаючи до припинення цієї агресії, ясно даючи зрозуміти, що це це не епоха війни, що кордони не можуть і не повинні перекроюватися силою", - додав Прайс.

Як відомо, президент РФ Владімір Путін не відвідає особисто саміт лідерів країн G20, натомість росiйську делегацію очолить глава МЗС РФ Сергєй Лавров.

ВІДЕО ДНЯ

Речник президента України Сергій Нікіфоров повідомляв, що Володимир Зеленський приєднається до саміту, найімовірніше, у онлайн-форматі.

Які рішення мають ухвалити на Балі та чому є підстави говорити про небезпеку для України, читайте у статті "Європейської правди" або дивіться блог "Велика двадцятка" проти Путіна. Чи "за"? Деталі про саміт, де говоритимуть про майбутнє світу.

Теми: БлінкенЛавровСШАРосія
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