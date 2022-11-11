Блинкен не планирует контакты с Лавровым на саммите G20

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не планирует никакого взаимодействия с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии.

Об этом заявил на брифинге спикер Государственного департамета США Нед Прайс, пишет "Европейская правда".

"Сейчас у нас нет никаких планов для какого-либо формального взаимодействия", - отметил Прайс.

Он подчеркнул, что, по мнению США, из-за вторжения в Украину с Российской Федерацией не может вестись "бизнес как обычно". Прайс напомнил, как во время июльской министерской встречи G20 Россия оказалась в изоляции и Лавров услышал осуждение и критику со стороны коллег, сидевших с ним за столом.

"Я подозреваю, что министр иностранных дел Лавров, который будет представлять свою страну, по крайней мере публично, услышит нечто похожее. Страны всего мира продолжают осуждать войну России против Украины. Это выходит далеко за пределы стран G7.

Мы слышали ряд стран региона, в том числе страны, которые, по крайней мере, сначала стремились перестраховаться, страны, которые в последнее время были намного прямее и четче в своих замечаниях, призывая к прекращению этой агрессии, ясно давая понять, что это не эпоха войны, что границы не могут и не должны перекраиваться силой", – добавил Прайс.

Как известно, президент РФ Владимир Путин не посетит лично саммит лидеров стран G20, а российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

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