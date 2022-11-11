У Росії хочуть навчити школярів кидати гранати і керувати безпілотниками

Російський віцепрем'єр Дмитро Чернишенко доручив Міністерству освіти і Міністерству спорту Росії розширити набір обов'язкових дисциплін комплексу "Готовий до праці та оборони" – він пропонує навчати школярів кидати гранати, стріляти з гвинтівки і керувати БПЛА.

Джерело: "Ведомости" з посиланням на пресслужбу віцепрем'єра РФ

Деталі: Також Чернишенко озвучив ідею проведення для школярів військово-спортивних змін на базі дитячих таборів під час канікул. Повідомляється, що в основу заходів ляже гра "Зірниця".

Чернишенко доручив міністерствам підготувати пропозиції щодо реалізації цієї ініціативи.

Видання зазначає, що ці "заходи з розвитку спорту" в Росії погоджені з прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним.