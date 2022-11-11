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В России хотят научить школьников метать гранаты и управлять беспилотниками

Ирина БалачукПятница, 11 ноября 2022, 13:10
В России хотят научить школьников метать гранаты и управлять беспилотниками
Российский школьник. Скриншот из видео gto.ru

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Министерству просвещения и Министерству спорта России расширить набор обязательных дисциплин комплекса "Готов к труду и обороне" – он предлагает учить школьников метать гранаты, стрелять из винтовки и управлять БПЛА.

Источник: "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу вице-премьера РФ

Детали: Также Чернышенко озвучил идею проведения для школьников военно-спортивных смен на базе детских лагерей во время каникул. Сообщается, что в основу мероприятий ляжет игра "Зарница".

Чернышенко поручил министерствам подготовить предложения по реализации этой инициативы.

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Издание отмечает, что эти "меры по развитию спорта" в России согласованы с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Темы: Росcиявойнапропагандадети
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