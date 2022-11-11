Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России хотят научить школьников метать гранаты и управлять беспилотниками

Ирина БалачукПятница, 11 ноября 2022, 14:10
Российский школьник. Скриншот из видео gto.ru

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Министерству просвещения и Министерству спорта России расширить набор обязательных дисциплин комплекса "Готов к труду и обороне" – он предлагает учить школьников метать гранаты, стрелять из винтовки и управлять БПЛА.

Источник: "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу вице-премьера РФ

Детали: Также Чернышенко озвучил идею проведения для школьников военно-спортивных смен на базе детских лагерей во время каникул. Сообщается, что в основу мероприятий ляжет игра "Зарница".

Чернышенко поручил министерствам подготовить предложения по реализации этой инициативы.

Издание отмечает, что эти "меры по развитию спорта" в России согласованы с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиявойнапропагандадети
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

"Повар Путина" формирует военные структуры в приграничных с Украиной областях - ISW

На Херсонщине ВСУ разбили штаб оккупантов – командование

Россияне разрушили мосты и повредили дамбу: спутниковые снимки Херсонщины

инфографикаВ субботу отключения будут в семи областях

Вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, освобождена – Ким

фотоУкраина строит стену на границе с Беларусью

Все новости...
Росcия
Медведев призвал россиян не паниковать из-за Херсона: надеется захватить снова
"С любовью из России": Убегая с юга, оккупанты оставляют в домах взрывоопасные "подарки"
Блинкен не планирует контакты с Лавровым на саммите G20
Последние новости
06:45
05:45
В Черном море 16 вражеских кораблей готовы применить "Калибры" – ОК "Юг"
04:38
"Повар Путина" формирует военные структуры в приграничных с Украиной областях - ISW
03:35
Гуменюк предупредила о "многих ловушках" на отступлениях врага
02:50
На Херсонщине ВСУ разбили штаб оккупантов – командование
01:54
Шольц признался, что до сих пор советуется с Меркель
01:25
Россия блокирует гуманитарные грузы на оккупированные территории Украины – ООН
00:28
Россияне ударили по Никопольскому району, двое раненых
00:00
Гуменюк рассказала о первой партии "российского ленд-лиза" с юга
23:31
ВСУ за сутки освободили около 3 тысяч кв км на юге – Гуменюк
Все новости...