Херсонці виходять із українськими прапорами зустрічати ЗСУ

Мешканці Херсона виходять на вулиці із українськими прапорами в очікуванні Збройних сил України у місті.

Джерело: місцеве видання "Мост", яке публікує фото очевидців

Деталі: На фото можна побачити людей з українською символікою на центральній площі Свободи, де весною були мітинги проти російської окупації.

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Окремі ЗМІ повідомляють, що українські військові вже знаходяться на території Херсона.

Що цьому передувало: 11 листопада Міністерство оборони Росії заявило, що всі окупаційні війська вийшли з Херсона і переправилися на лівий берег Дніпра, не понісши при цьому жодних втрат.

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9 листопада командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін заявив, що військових РФ перекидає на лівий берег Дніпра з Херсона.

В Офісі президента України заявили, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових та ознак відступу без бою не видно.

Вранці 11 листопада російські ЗМІ опублікували фото і відео зруйнованого Антонівського моста біля Херсона, повідомляють, що його могли підірвати окупанти, коли виходили з міста на лівий берег.