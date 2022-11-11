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Перший закуплений український морський дрон називатиметься "Херсон"

Олександр ШумілінП'ятниця, 11 листопада 2022, 14:54
Перший закуплений український морський дрон називатиметься Херсон
Фото: Федоров

Перший морський дрон, закуплений в рамках платформи United24, буде називатиметься "Херсон".

Джерело: повідомлення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова

Пряма мова: "Зібрано на перший морський дрон. Він матиме назву Херсон".

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"Це унікальна і засекречена українська розробка. У вартість входить: дрон, оснащений системою автопілотування, відеопідсистемами, в тому числі нічного бачення, спеціальним зв'язком, захищеним від впливу ворожих засобів РЕБ, резервними модулями зв’язку та бойовою частиною. А також — наземна автономна станція управління, система транспортування і зберігання, центр обробки даних і декілька особливих сюрпризів для наших ворогів".

Деталі: Федоров також розповів, що кожну пʼяту ракету Росія запускає з кораблів.

Кошти збираються на 100 морських дронів українського виробництва. Один апарат коштує 10 мільйонів гривень.

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"Вони можуть суттєво змінити ситуацію в акваторії Чорного моря. Маленькі та швидкі, дрони здатні успішно атакувати російські кораблі вартістю сотні мільйонів доларів", - написав він.

Передісторія:

  • 5 листопада президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна запустить новий фандрейзинговий напрямок в рамках платформи United24 – збір коштів для флоту морських дронів.

Теми: Херсонзброя
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