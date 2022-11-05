Україна збиратиме гроші на флот морських дронів – президент
Україна наступного тижня запустить новий фандрейзинговий напрямок в рамках платформи United24 – збір коштів для флоту морських дронів.
Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Пряма мова: "Наступного тижня запустимо ще один фандрейзинговий напрямок – будемо акумулювати кошти для флоту морських дронів.
Думаю, абсолютно кожен розуміє, що це й для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримають і такий напрямок у нашій обороні. Як це працює – всі вже бачили. І це тільки для захисту нашої, нашої морської акваторії, на чуже ми не претендуємо".
Деталі: Зеленський зазначив, що за пів року роботи благодійної платформи United24 було зібрано майже 220 мільйонів доларів внесків від мільйонів людей з більш ніж сотні країн.
Передісторія:
- 29 жовтня в окупованому Севастополі повідомили про вибухи – нібито російські кораблі "відбивали атаку безпілотників".
- Розслідувачі групи GeoConfirmed стверджували, що щонайменше три кораблі Чорноморського флоту РФ були вражені морськими безпілотниками 29 жовтня, зокрема флагман "Адмірал Макаров".
- Американський Інститут дослідження війни припустив, що атаку здійснила Україна.
- Після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі Росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі, однак згодом передумала.