Україна збиратиме гроші на флот морських дронів – президент

Україна наступного тижня запустить новий фандрейзинговий напрямок в рамках платформи United24 – збір коштів для флоту морських дронів.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Наступного тижня запустимо ще один фандрейзинговий напрямок – будемо акумулювати кошти для флоту морських дронів.

Думаю, абсолютно кожен розуміє, що це й для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримають і такий напрямок у нашій обороні. Як це працює – всі вже бачили. І це тільки для захисту нашої, нашої морської акваторії, на чуже ми не претендуємо".

Деталі: Зеленський зазначив, що за пів року роботи благодійної платформи United24 було зібрано майже 220 мільйонів доларів внесків від мільйонів людей з більш ніж сотні країн.

Передісторія:

29 жовтня в окупованому Севастополі повідомили про вибухи – нібито російські кораблі "відбивали атаку безпілотників".

Розслідувачі групи GeoConfirmed стверджували, що щонайменше три кораблі Чорноморського флоту РФ були вражені морськими безпілотниками 29 жовтня, зокрема флагман "Адмірал Макаров".

Американський Інститут дослідження війни припустив, що атаку здійснила Україна.

Після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі Росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі, однак згодом передумала.