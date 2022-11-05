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Україна збиратиме гроші на флот морських дронів – президент

Катерина ТищенкоСубота, 5 листопада 2022, 18:47
Україна збиратиме гроші на флот морських дронів – президент
Володимир Зеленський, фото ОП

Україна наступного тижня запустить новий фандрейзинговий напрямок в рамках платформи United24 – збір коштів для флоту морських дронів.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Наступного тижня запустимо ще один фандрейзинговий напрямок – будемо акумулювати кошти для флоту морських дронів.

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Думаю, абсолютно кожен розуміє, що це й для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримають і такий напрямок у нашій обороні. Як це працює – всі вже бачили. І це тільки для захисту нашої, нашої морської акваторії, на чуже ми не претендуємо".

Деталі: Зеленський зазначив, що за пів року роботи благодійної платформи United24 було зібрано майже 220 мільйонів доларів внесків від мільйонів людей з більш ніж сотні країн.

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Теми: зброяблагодійністьгрошіЗеленський
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