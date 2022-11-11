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Первый закупленный украинский морской дрон будет называться "Херсон"

Александр ШумилинПятница, 11 ноября 2022, 14:54
Первый закупленный украинский морской дрон будет называться Херсон

Первый морской дрон, закупленный в рамках платформы United24, будет называться "Херсон".

Источник: сообщение министра цифровой трансформации Михаила Федорова

Прямая речь: "Собрано на первый морской дрон. Он будет называться Херсон".

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"Это уникальная и засекреченная украинская разработка. В стоимость входит: дрон, оснащенный системой автопилотирования, видеоподсистемами, в том числе ночного видения, специальной связью, защищенной от воздействия вражеских средств РЭБ, резервными модулями связи и боевой частью. А также - наземная автономная станция управления, система транспортировки и хранения, центр обработки данных и несколько особых сюрпризов для наших врагов".

Детали: Федоров также рассказал, что каждую пятую ракету Россия запускает с кораблей.

Средства собираются на 100 морских дронов украинского производства. Один аппарат стоит 10 миллионов гривен.

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"Они могут существенно изменить ситуацию в акватории Черного моря. Маленькие и быстрые, дроны способны успешно атаковать российские корабли стоимостью сотни миллионов долларов", - написал он.

Предыстория:

  • 5 ноября президент Владимир Зеленский объявил, что Украина запустит новое фандрейзинговое направление в рамках платформы United24 - сбор средств для флота морских дронов.

Темы: Херсоноружие
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