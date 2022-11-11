ЗСУ звернулися до російських і білоруських солдатів: Здавайтесь
Збройні сили України закликали військовослужбовців об'єднаного угрупування Білорусі та Росії здаватися в український полон.
Джерело: ЗСУ
Дослівно: "Військовослужбовці республіки Білорусь, якщо вас все таки змусять взяти участь у війні Путіна проти народу України, і якщо ви не можете не виконати цей злочинний наказ, перейшовши державний кордон України: зупиніться у складі підрозділу, заглушіть мотори, розведіть зброю, підніміть білі прапори і дочекайтеся зустрічі з представниками командування ЗСУ".
Деталі: Українська сторона гарантує білорусам повернення в Білорусь або ж гідне проживання на території Україні.
Зброю і військову техніку білоруських військових зберігатимуть в Україні на території спеціалізованих складів та стоянок. Її обіцяли повернути після завершення війни.
Російських військових також закликають здаватися у полон. Їм гарантують дотримання Женевської конвенції і повернення додому після завершення війни або ж на окупантів чекає смерть.
Нагадаємо:
- 11 листопада Міністерство оборони Росії заявило, що всі окупаційні війська вийшли з Херсона і переправилися на лівий берег Дніпра, не зазнавши при цьому жодних втрат.