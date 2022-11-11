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ЗСУ звернулися до російських і білоруських солдатів: Здавайтесь

Альона Мазуренко П'ятниця, 11 листопада 2022, 16:18
ЗСУ звернулися до російських і білоруських солдатів: Здавайтесь
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Збройні сили України закликали військовослужбовців об'єднаного угрупування Білорусі та Росії здаватися в український полон.

Джерело: ЗСУ 

Дослівно: "Військовослужбовці республіки Білорусь, якщо вас все таки змусять взяти участь у війні Путіна проти народу України, і якщо ви не можете не виконати цей злочинний наказ, перейшовши державний кордон України: зупиніться у складі підрозділу, заглушіть мотори, розведіть зброю, підніміть білі прапори і дочекайтеся зустрічі з представниками командування ЗСУ".

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Деталі: Українська сторона гарантує білорусам повернення в Білорусь або ж гідне проживання на території Україні.

Зброю і військову техніку білоруських військових зберігатимуть в Україні на території спеціалізованих складів та стоянок. Її обіцяли повернути після завершення війни.

Російських військових також закликають здаватися у полон. Їм гарантують дотримання Женевської конвенції і повернення додому після завершення війни або ж на окупантів чекає смерть.

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Нагадаємо: 

  • 11 листопада Міністерство оборони Росії заявило, що всі окупаційні війська вийшли з Херсона і переправилися на лівий берег Дніпра, не зазнавши при цьому жодних втрат.

Теми: Збройні силиБілорусьРосія
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