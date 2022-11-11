ВСУ обратились к российским и белорусским солдатам: Сдавайтесь

Вооруженные силы Украины призвали военнослужащих объединенной группировки Беларуси и России сдаваться в украинский плен.

Источник: ВСУ

Дословно: "Военнослужащие республики Беларусь, если вас все таки заставят принять участие в войне Путина против народа Украины, и если вы не можете не выполнить этот преступный приказ, перейдя государственную границу Украины: остановитесь в составе подразделения, заглушите моторы, разведите оружие, поднимите белые флаги и дождитесь встречи с представителями командования ВСУ".

Детали: Украинская сторона гарантирует белорусам возвращение в Беларусь или достойное проживание на территории Украины.

Оружие и военную технику белорусских военных будут хранить в Украине на территории специализированных складов и стоянок. Ее обещали вернуть после завершения войны.

Российских военных также призывают сдаваться в плен. Им гарантируют соблюдение Женевской конвенции и возвращение домой после завершения войны или же оккупантов ждет смерть.

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