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Міноборони РФ заявило, що російські війська повністю вийшли з Херсона

Ірина БалачукП'ятниця, 11 листопада 2022, 12:17
Окупанти залишають Херсон. Скриншот з відео пропагандистів

Міністерство оборони Росії заявило, що всі окупаційні війська вийшли з Херсона і переправилися на лівий берег Дніпра, не понісши при цьому жодних втрат.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Дослівно Міноборони Росії: "Під час перекидання на лівий берег Дніпра жодної одиниці військової техніки та озброєння на правому березі не залишено, всі російські військовослужбовці переправилися, втрат особового складу, озброєння, техніки і матеріальних засобів російського угруповання не допущено".

Деталі: Повідомляється, що відхід російських загарбників завершився о 5 ранку 11 листопада.

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Теми: РосіяХерсонвійна
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