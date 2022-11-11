Міноборони РФ заявило, що російські війська повністю вийшли з Херсона
П'ятниця, 11 листопада 2022, 12:17
Міністерство оборони Росії заявило, що всі окупаційні війська вийшли з Херсона і переправилися на лівий берег Дніпра, не понісши при цьому жодних втрат.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"
Дослівно Міноборони Росії: "Під час перекидання на лівий берег Дніпра жодної одиниці військової техніки та озброєння на правому березі не залишено, всі російські військовослужбовці переправилися, втрат особового складу, озброєння, техніки і матеріальних засобів російського угруповання не допущено".
Деталі: Повідомляється, що відхід російських загарбників завершився о 5 ранку 11 листопада.
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Передісторія:
- 9 листопада командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін заявив, що військових РФ перекидає на лівий берег Дніпра з Херсона.
- В Офісі президента України заявили, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових та ознак відступу без бою не видно.
- Увечері 10 листопада президент Володимир Зеленський оголосив, що з півдня надходять хороші новини – 41 населений пункт уже звільнили захисники України.
- Вранці 11 листопада російські ЗМІ опублікували фото і відео зруйнованого Антонівського моста біля Херсона, повідомляють, що його могли підірвати окупанти, коли виходили з міста на лівий берег.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не став заперечувати, що втеча з Херсона – удар по престижу Путіна. Водночас він додав, що Росія продовжує вважати Херсон своєю територією, незважаючи на відведення військ на лівий берег Дніпра в Херсонській області.
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