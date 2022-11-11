Міноборони РФ заявило, що російські війська повністю вийшли з Херсона

Міністерство оборони Росії заявило, що всі окупаційні війська вийшли з Херсона і переправилися на лівий берег Дніпра, не понісши при цьому жодних втрат.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Дослівно Міноборони Росії: "Під час перекидання на лівий берег Дніпра жодної одиниці військової техніки та озброєння на правому березі не залишено, всі російські військовослужбовці переправилися, втрат особового складу, озброєння, техніки і матеріальних засобів російського угруповання не допущено".

Деталі: Повідомляється, що відхід російських загарбників завершився о 5 ранку 11 листопада.

Читайте також: Бої за південь. Як Росія відступає з Херсона, чому це стало можливо і скільки триватиме

Передісторія: