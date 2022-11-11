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Росія і Білорусь продовжили спільні військові навчання

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 11 листопада 2022, 17:53
Білоруські та російські військові, фото Getty images

Росія і Білорусь продовжили навчання регіонального угруповання військ так званої союзної держави щонайменше до 21 листопада.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн" з посиланням на графік проведення навчань

Деталі: Продовження навчань на білоруських полігонах виглядає таким чином:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) до 19.11;
  • Полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 18.11;
  • Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 19.11;
  • Полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 20.11;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 18.11;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 21.11;
  • 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 20.11;
  • Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 20.11.

Моніторингова група повідомляє, що загальна кількість продовжень становила 29 тижнів (з 29 квітня). 

 

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Теми: БілорусьРосіявійна
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