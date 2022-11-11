Россия и Беларусь продлили совместные военные учения
Пятница, 11 ноября 2022, 16:53
Россия и Беларусь продлили учения региональной группировки войск так называемого союзного государства как минимум до 21 ноября.
Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на график проведения учений
Детали: Продление учений на беларусских полигонах выглядит таким образом:
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- 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 19.11;
- Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 18.11;
- Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 19.11;
- Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 20.11;
- 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 18.11;
- 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 21.11;
- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 20.11;
- Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 20.11.
Мониторинговая группа сообщает, что общее число продлений составило 29 недель (с 29 апреля).