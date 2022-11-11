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Россия и Беларусь продлили совместные военные учения

Татьяна ЛозовенкоПятница, 11 ноября 2022, 17:53
Белорусские и российские военные, фото Getty images

Россия и Беларусь продлили учения региональной группировки войск так называемого союзного государства как минимум до 21 ноября.

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на график проведения учений

Детали: Продление учений на беларусских полигонах выглядит таким образом:

  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 19.11;
  • Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 18.11;
  • Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 19.11;
  • Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 20.11;
  • 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 18.11;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 21.11;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 20.11;
  • Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 20.11.

Мониторинговая группа сообщает, что общее число продлений составило 29 недель (с 29 апреля). 

 

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Темы: БеларусьРосcиявойна
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