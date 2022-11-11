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На звільненій Херсонщині виявили тіла цивільних, яких вбили окупанти

Альона Мазуренко П'ятниця, 11 листопада 2022, 17:02
На звільненій Херсонщині виявили тіла цивільних, яких вбили окупанти

На деокупованих територіях Херсонської області правоохоронці виявили рештки тіл трьох цивільних осіб, попередньо у них переломані кістки черепа.

Джерело: офіс генпрокурора

Дослівно: "У селищі міського типу Бериславського району у погребі правоохоронці виявили рештки тіл людей.

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За попередніми даними, вони належать трьом місцевим мешканцям, які загинули під час окупації населеного пункту".

Деталі: При первинному огляді скелетованих трупів виявлено тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток черепа.

 

Рештки загиблих направлено для проведення комплексу експертиз, у тому числі ДНК-експертизи.

ВІДЕО ДНЯ

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теми: Херсонська областьокупаціядеокупаціявійна
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