На звільненій Херсонщині виявили тіла цивільних, яких вбили окупанти

На деокупованих територіях Херсонської області правоохоронці виявили рештки тіл трьох цивільних осіб, попередньо у них переломані кістки черепа.

Джерело: офіс генпрокурора

Дослівно: "У селищі міського типу Бериславського району у погребі правоохоронці виявили рештки тіл людей.

За попередніми даними, вони належать трьом місцевим мешканцям, які загинули під час окупації населеного пункту".

Деталі: При первинному огляді скелетованих трупів виявлено тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток черепа.

Рештки загиблих направлено для проведення комплексу експертиз, у тому числі ДНК-експертизи.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).