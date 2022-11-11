На освобожденной Херсонщине обнаружили тела гражданских, которых убили оккупанты

На деоккупированных территориях Херсонской области правоохранители обнаружили останки тел трех гражданских лиц, предварительно у них переломаны кости черепа.

Источник: офис генпрокурора

Дословно: "В поселке городского типа Бериславского района в погребе правоохранители обнаружили останки тел людей.

По предварительным данным, они принадлежат трем местным жителям, которые погибли во время оккупации населенного пункта".

Детали: При первичном осмотре скелетированных трупов обнаружены телесные повреждения в виде переломов костей черепа.

Останки погибших направлены для проведения комплекса экспертиз, в том числе ДНК-экспертизы.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).