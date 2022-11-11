Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На освобожденной Херсонщине обнаружили тела гражданских, которых убили оккупанты

Алена МазуренкоПятница, 11 ноября 2022, 17:02
На освобожденной Херсонщине обнаружили тела гражданских, которых убили оккупанты

На деоккупированных территориях Херсонской области правоохранители обнаружили останки тел трех гражданских лиц, предварительно у них переломаны кости черепа.

Источник: офис генпрокурора

Дословно: "В поселке городского типа Бериславского района в погребе правоохранители обнаружили останки тел людей.

Реклама:

По предварительным данным, они принадлежат трем местным жителям, которые погибли во время оккупации населенного пункта".

Детали: При первичном осмотре скелетированных трупов обнаружены телесные повреждения в виде переломов костей черепа.

 

Останки погибших направлены для проведения комплекса экспертиз, в том числе ДНК-экспертизы.

ВИДЕО ДНЯ

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Темы: Херсонская областьоккупациядеоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Херсонская область
Россияне выпустили управляемые авиабомбы по Херсонщине: есть погибший и раненые
Россия в первый день сентября убила нескольких гражданских в Херсонской и Донецкой областях
Россияне обстреляли Белозерскую громаду - пострадала тракторная бригада
Последние новости
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
Все новости...
Реклама: