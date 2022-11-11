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Росіяни все ще намагаються зайти в Бахмут попри величезні втрати – ОВА

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 11 листопада 2022, 17:43

На Донеччині російські військові не припиняють спроб зайти в Бахмут або обійти місто, незважаючи на величезні втрати.

Джерело: очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ".

Пряма мова: "Найгарячішим лишається Бахмутський, Авдіївський, Новопавлівський напрямки. На Бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб прорвати оборону Збройних сил України або зайти в місто, або обійти його. Це для того, щоб надалі розвивати свій наступ. 

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Ворог, дійсно, перекидає значні сили на вказані напрямки, розподіляє їх, щоб, потерпаючи фіаско на інших напрямках, хоч десь здобути успіх. Тому він має величезні втрати, але своїх спроб не припиняє".

Деталі: За його словами, росіяни фактично знищують прифронтові населенні пункти під час свого відступу на попередні позиції.

Зокрема, постіних обстрілів зазначає вся лінія фронту: Мар’їнка, Красногорівка, Вугледарський напрямок, Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Соледар, частково Сіверська громада.

ВІДЕО ДНЯ

Кириленко повідомив, що можна підтвердити руйнацію понад 60% інфраструктури Бахмута. 

Теми: Донецька областьБахмутвійна
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