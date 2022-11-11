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Росіяни все ще намагаються зайти в Бахмут попри величезні втрати – ОВА

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 11 листопада 2022, 18:43

На Донеччині російські військові не припиняють спроб зайти в Бахмут або обійти місто, незважаючи на величезні втрати.

Джерело: очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ".

Пряма мова: "Найгарячішим лишається Бахмутський, Авдіївський, Новопавлівський напрямки. На Бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб прорвати оборону Збройних сил України або зайти в місто, або обійти його. Це для того, щоб надалі розвивати свій наступ. 

Ворог, дійсно, перекидає значні сили на вказані напрямки, розподіляє їх, щоб, потерпаючи фіаско на інших напрямках, хоч десь здобути успіх. Тому він має величезні втрати, але своїх спроб не припиняє".

Деталі: За його словами, росіяни фактично знищують прифронтові населенні пункти під час свого відступу на попередні позиції.

Зокрема, постіних обстрілів зазначає вся лінія фронту: Мар’їнка, Красногорівка, Вугледарський напрямок, Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Соледар, частково Сіверська громада.

Кириленко повідомив, що можна підтвердити руйнацію понад 60% інфраструктури Бахмута. 

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Теми: Донецька областьБахмутвійна
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