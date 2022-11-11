Россияне все еще пытаются зайти в Бахмут, несмотря на огромные потери – ОВА

В Донецкой области российские военные не прекращают попыток зайти в Бахмут или обойти город, хотя несут огромные потери.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ".

Прямая речь: "Горячим остается Бахмутское, Авдеевское, Новопавловское направления. На Бахмутском направлении враг не прекращает попыток прорвать оборону Вооруженных сил Украины или зайти в город, или обойти его. Это для того, чтобы в дальнейшем развивать свое наступление.

Враг, действительно, перебрасывает значительные силы на указанные направления, распределяет их, чтобы, терпя фиаско на других направлениях, хоть где-то добиться успеха. Поэтому он имеет огромные потери, но своих попыток не прекращает".

Детали: По его словам, россияне фактически уничтожают прифронтовые населенные пункты во время своего отступления на прежние позиции.

В частности, постоянные обстрелы отмечает вся линия фронта: Марьинка, Красногоровка, Угледарское направление, Авдеевка, Торецк, Бахмут, Соледар, частично Северская громада.

Кириленко сообщил, что можно подтвердить разрушение более 60% инфраструктуры Бахмута.