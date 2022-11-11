Ексдепутат-утікач Онищенко отримав громадянство Північної Македонії

Колишній народний депутат Олександр Онищенко, який перебуває під санкціями США й фігурує в корупційному розслідуванні в Україні та перебуває в міжнародному розшуку, отримав громадянство Північної Македонії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розслідуванні порталу Balkan Insight.

Рішення про надання Онищенку громадянства було ухвалене ще наприкінці травня 2022 року на засіданні уряду Північної Македонії. Воно було ухвалене без обговорень і за відсутності самого ексдепутата.

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У протоколі засідання уряду, який був опублікований пізніше, зазначено, що громадянство Онищенку було надане з урахуванням "позитивного висновку Агентства у справах молоді та спорту" Північної Македонії.

Окрім агентства, висновок щодо Онищенка надали ще три інстанції: Федерація кінного спорту, Олімпійський комітет Північної Македонії та Агентство національної безпеки.

Останнє, як випливає з документів, готувало висновок понад рік (Онищенко подавав документи ще у 2020-му) і не знайшло нічого в біографії колишнього депутата України, що могло б завадити йому отримати північномакедонське громадянство.

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Ініціатива надання громадянства Онищенку виходила від Федерації кінного спорту, підтвердив її президент Рісто Йосифовскі. У її висновку йдеться, що чоловік "буде підтримувати розвиток кінного спорту", має досвід роботи тренером і представлятиме "нашу країну на провідних міжнародних спортивних заходах".

Через п'ять місяців після отримання громадянства Північної Македонії Онищенко вже виступав під прапором Північної Македонії на змаганнях із кінних стрибків у французькому Сен-Тропе. В Instagram він викладає фото зі знаменитостями – від іспанського тенісиста Рафаеля Надалядо акторок Єви Лонгорії та Перис Хілтон.

Нагадаємо, Олександр Онищенко – колишній депутат від "Партії регіонів" Віктора Януковича. У 2016 році Національне антикорупційне бюро оголосило йому підозру в завданні збитків держпідприємству "Укргазвидобування" на понад 1,6 мільярда гривень через продаж газу за заниженими цінами.

Того ж року Верховна Рада зняла з Онищенка імунітет, а суд пізніше арештував його майно, та депутат встиг виїхати за кордон. Спершу він перебував у Німеччині, де під вартою чекав на екстрадицію в Україні. Та німецький суд відмовив в екстрадиції, пославшись на те, що в цьому разі "не буде дотримано мінімальних стандартів міжнародного права щодо умов утримання в тюрмах".

У січні 2021 року США внесли Олександра Онищенка до санкційного списку за участь у "російській мережі втручання у вибори президента США". У жовтні того ж року стало відомо, що Онищенко отримав громадянство Росії.