Экс-депутат-беглец Онищенко получил гражданство Северной Македонии

Бывший народный депутат Александр Онищенко, который находится под санкциями США и фигурирует в коррупционном расследовании в Украине и находится в международном розыске, получил гражданство Северной Македонии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в расследовании портала Balkan Insight.

Решение о предоставлении Онищенко гражданства было принято еще в конце мая 2022 года на заседании правительства Северной Македонии. Оно было принято без обсуждений и в отсутствие самого экс-депутата.

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В протоколе заседания правительства, который был опубликован позже, указано, что гражданство Онищенко было предоставлено с учетом "положительного заключения Агентства по делам молодежи и спорта" Северной Македонии.

Кроме агентства, заключение по Онищенко предоставили еще три инстанции: Федерация конного спорта, Олимпийский комитет Северной Македонии и Агентство национальной безопасности.

Последнее, как следует из документов, готовило заключение более года (Онищенко подавал документы еще в 2020-м) и не нашло ничего в биографии бывшего депутата Украины, что могло бы помешать ему получить северомакедонское гражданство.

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Инициатива предоставления гражданства Онищенко исходила от Федерации конного спорта, подтвердил ее президент Ристо Йосифовски. В ее заключении говорится, что мужчина "будет поддерживать развитие конного спорта", имеет опыт работы тренером и будет представлять "нашу страну на ведущих международных спортивных мероприятиях".

Через пять месяцев после получения гражданства Северной Македонии Онищенко уже выступал под флагом Северной Македонии на соревнованиях по конным прыжкам во французском Сен-Тропе. В Instagram он выкладывает фото со знаменитостями - от испанского теннисиста Рафаэля Надалядо актрис Евы Лонгории и Перис Хилтон.

Напомним, Александр Онищенко - бывший депутат от "Партии регионов" Виктора Януковича. В 2016 году Национальное антикоррупционное бюро объявило ему подозрение в нанесении ущерба госпредприятию "Укргаздобыча" на более 1,6 миллиарда гривен из-за продажи газа по заниженным ценам.

В том же году Верховная Рада сняла с Онищенко иммунитет, а суд позже арестовал его имущество, но депутат успел выехать за границу. Сначала он находился в Германии, где под стражей ждал экстрадиции в Украину. Но немецкий суд отказал в экстрадиции, сославшись на то, что в этом случае "не будут соблюдены минимальные стандарты международного права относительно условий содержания в тюрьмах".

В январе 2021 года США внесли Александра Онищенко в санкционный список за участие в "российской сети вмешательства в выборы президента США". В октябре того же года стало известно, что Онищенко получил гражданство России.