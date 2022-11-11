У суботу відключення будуть у сімох областях

12 листопада відключення електроенергії заплановані у сімох областях та Києві.

Джерело: НЕК "Укренерго"

Дослівно: "12 листопада діятимуть планові відключення 00:00 – 24:00 у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. У інших областях України відключення не прогнозуються".

Деталі: В "Укренерго" закликали українців "полишати звички" та свідомо споживати електроенергію, особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання.

Що цьому передувало: У ніч проти 11 листопада російські загарбники атакували об’єкт критичної інфраструктури на Вінниччині, через що були запроваджені додаткові відключення електроенергії для стабілізації енергосистеми України.