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У суботу відключення будуть у сімох областях

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 11 листопада 2022, 21:29
ФОТО РIXABAY.COM

12 листопада відключення електроенергії заплановані у сімох областях та Києві.

Джерело: НЕК "Укренерго"

Дослівно: "12 листопада діятимуть планові відключення 00:00 – 24:00 у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. У інших областях України відключення не прогнозуються". 

Деталі: В "Укренерго" закликали українців "полишати звички" та свідомо споживати електроенергію, особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання.

 

Що цьому передувало: У ніч проти 11 листопада російські загарбники атакували об’єкт критичної інфраструктури на Вінниччині, через що були запроваджені додаткові відключення електроенергії для стабілізації енергосистеми України.

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Теми: електроенергіяенергетика
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