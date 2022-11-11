В субботу отключения будут в семи областях

12 ноября отключения электроэнергии запланированы в семи областях и Киеве.

Источник: НЭК "Укрэнерго"

Дословно: "12 ноября будут действовать плановые отключения 00:00 - 24:00 в г. Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. В других областях Украины отключения не прогнозируются".

Реклама:

Детали: В "Укрэнерго" призвали украинцев "бросать привычки" и сознательно потреблять электроэнергию, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления.

Что этому предшествовало: В ночь на 11 ноября российские захватчики атаковали объект критической инфраструктуры в Винницкой области, из-за чего были введены дополнительные отключения электроэнергии для стабилизации энергосистемы Украины.