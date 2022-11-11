Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В субботу отключения будут в семи областях

Татьяна ЛозовенкоПятница, 11 ноября 2022, 21:29
ФОТО РIXABAY.COM

12 ноября отключения электроэнергии запланированы в семи областях и Киеве.

Источник: НЭК "Укрэнерго"

Дословно: "12 ноября будут действовать плановые отключения 00:00 - 24:00 в г. Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. В других областях Украины отключения не прогнозируются". 

Детали: В "Укрэнерго" призвали украинцев "бросать привычки" и сознательно потреблять электроэнергию, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления.

 

Что этому предшествовало: В ночь на 11 ноября российские захватчики атаковали объект критической инфраструктуры в Винницкой области, из-за чего были введены дополнительные отключения электроэнергии для стабилизации энергосистемы Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: электроэнергияэнергетика
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Минобороны РФ заказало партию новейших гиперзвуковых ракет – СМИ

видеоКремлевские СМИ опубликовали видео подрыва моста на Каховской ГЭС

Россияне придумали себе новую "столицу Херсонщины"

"Повар Путина" продолжает формировать военные структуры в приграничных с Украиной областях - ISW

На Херсонщине ВСУ разбили штаб оккупантов – командование

Гуменюк рассказала о первой партии "российского ленд-лиза" с юга

Все новости...
электроэнергия
В пятницу плановые отключения электричества коснутся всех областей
"Оставим на потом": в Киевской области запретили гирлянды и иллюминацию
Среду Украина прошла без аварийных отключений, блэкаут возможен, но предпосылок нет - Yasno
Последние новости
14:44
фотоПамятник Суворову из центра Измаила уберут
14:30
Воздушная тревога объявлена по всей Украине в субботу
14:09
Отступление россиян из Херсона означает еще один стратегический провал - глава Минобороны Британии
14:06
В Херсоне не хватает воды, хлеба и лекарств, но помощь формируется – советник мэра
13:39
Россия ввела новые запреты на движение по Керченскому проливу
13:30
Шольц анонсировал новый пакет санкций ЕС против Ирана на следующей неделе
13:20
При отступлении войск РФ на Херсонщине разрушены 7 мостов – CNN
13:09
С марта украинцы женились втрое чаще, чем разводились – Минюст
13:04
Эрдоган заявил о необходимости продлить зерновое соглашение
13:01
Беларусь возмущается, что Украина укрепляет свою границу
Все новости...