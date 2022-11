У Литві зібрали $250 тисяч на морський дрон для України

Жителі Литви зібрали 250 тисяч доларів у межах оголошеної президентом Володимиром Зеленським ініціативи зі створення флоту морських безпілотників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив литовський журналіст Андрюс Тапінас, який раніше збирав кошти на дрон Bayraktar для України.

"Литовський народ зібрав подарунок для Путіна і приєднався до цієї армії, зібравши 250 тисяч доларів на купівлю першого такого безпілотника! Усього найгіршого, ***!" – написав Тапінас у Twitter.

President @ZelenskyyUa launched initiative to fundraise army of 100 naval drones to defend Ukrainian cities and hit at ruzzian ships at Black Sea.



Lithuanian people fundraised a gift for putin and join this army with $250 000 to buy first such drone!



Happy bday, m@&@%*er!