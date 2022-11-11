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У Литві зібрали $250 тисяч на морський дрон для України

"Європейська правда"П'ятниця, 11 листопада 2022, 20:41

Жителі Литви зібрали 250 тисяч доларів у межах оголошеної президентом Володимиром Зеленським ініціативи зі створення флоту морських безпілотників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив литовський журналіст Андрюс Тапінас, який раніше збирав кошти на дрон Bayraktar для України.

"Литовський народ зібрав подарунок для Путіна і приєднався до цієї армії, зібравши 250 тисяч доларів на купівлю першого такого безпілотника! Усього найгіршого, ***!" – написав Тапінас у Twitter.

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Як уточнив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, кошти будуть передані через фандрейзингову платформу United24, а литовці самі оберуть ім’я дрону, який профінансували.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський оголосив про початок збору коштів для флоту морських дронів.

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Станом на п’ятницю були зібрані кошти на перший безпілотник – він називатиметься "Херсон". Українські військові вже зайшли до обласного центру.

Теми: Литвабезпілотники
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