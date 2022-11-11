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В Литве собрали $250 тысяч на морской дрон для Украины

"Европейская правда"Пятница, 11 ноября 2022, 21:41

Жители Литвы собрали 250 тысяч долларов в рамках объявленной президентом Владимиром Зеленским инициативы по созданию флота морских беспилотников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил литовский журналист Андрюс Тапинас, который ранее собирал средства на дрон Bayraktar для Украины.

"Литовский народ собрал подарок для Путина и присоединился к этой армии, собрав 250 тысяч долларов на покупку первого такого беспилотника! Всего наихудшего, ***!" - написал Тапинас в Twitter.

Как уточнил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, средства будут переданы через фандрейзинговую платформу United24, а литовцы сами выберут имя дрона, который профинансировали.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объявил о начале сбора средств для флота морских дронов.

По состоянию на пятницу были собраны средства на первый беспилотник - он будет называться "Херсон". Украинские военные уже зашли в областной центр.

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Темы: Литвабеспилотники
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