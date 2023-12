В Литве собрали $250 тысяч на морской дрон для Украины

Жители Литвы собрали 250 тысяч долларов в рамках объявленной президентом Владимиром Зеленским инициативы по созданию флота морских беспилотников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил литовский журналист Андрюс Тапинас, который ранее собирал средства на дрон Bayraktar для Украины.

"Литовский народ собрал подарок для Путина и присоединился к этой армии, собрав 250 тысяч долларов на покупку первого такого беспилотника! Всего наихудшего, ***!" - написал Тапинас в Twitter.

President @ZelenskyyUa launched initiative to fundraise army of 100 naval drones to defend Ukrainian cities and hit at ruzzian ships at Black Sea.



Lithuanian people fundraised a gift for putin and join this army with $250 000 to buy first such drone!



Happy bday, m@&@%*er!