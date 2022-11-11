Макрон радий звільненню Херсона

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на звільнення українськими військовими Херсона – єдиного обласного центру, який Росія змогла захопити з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вітаю повернення Херсона до складу України, що є важливим кроком на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Франція і надалі підтримуватиме український народ", – написав французький президент у Twitter.

Je salue le retour de Kherson à l’Ukraine, un pas important vers le plein rétablissement de ses droits souverains. La France restera aux côtés des Ukrainiennes et Ukrainiens. November 11, 2022

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в п’ятницю повідомив, що перші військові частини зайшли до Херсона після рішення Росії вивести свої сили з правого берега Дніпра.

Посол ЄС Матті Маасікас прокоментував вхід ЗСУ до Херсона словами про те, що з Україною в Херсон повертається Європа.

А посол Німеччини Анка Фельдгузен зазначила, що звільнення Херсона було однією з найбільш жаданих перемог для України.