Макрон рад освобождению Херсона

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на освобождение украинскими военными Херсона - единственного областного центра, который Россия смогла захватить с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Приветствую возвращение Херсона в состав Украины, что является важным шагом на пути к полному восстановлению ее суверенных прав. Франция и в дальнейшем будет поддерживать украинский народ", - написал французский президент в Twitter.

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Je salue le retour de Kherson à l’Ukraine, un pas important vers le plein rétablissement de ses droits souverains. La France restera aux côtés des Ukrainiennes et Ukrainiens. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 11, 2022

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу сообщил, что первые военные части зашли в Херсон после решения России вывести свои силы с правого берега Днепра.

Посол ЕС Матти Маасикас прокомментировал вход ВСУ в Херсон словами о том, что с Украиной в Херсон возвращается Европа.

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А посол Германии Анка Фельдгузен отметила, что освобождение Херсона было одной из самых желанных побед для Украины.