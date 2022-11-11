Зеленський: У Херсоні поки тільки ССО, інші – на підступах до міста

У Херсоні перебувають Сили спеціальних операцій Збройних сил, інші українські захисники – на підступах до міста.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні історичний день – ми повертаємо південь нашої країни. Станом на зараз наші оборонці (перебувають - ред.) на підступах до міста (Херсона - ред.). Залишається вже зовсім трохи – починаємо заходити. Але спеціальні підрозділи вже у місті.

Херсонці чекали і ніколи не відмовились від України. Надія на Україну завжди виправдовується – Україна завжди повертає своє".

Деталі: Президент додав, що попри всі загрози, репресії та знущання окупантів херсонці берегли українські прапори, вірили в Україну. І навіть коли ще місто не повністю очищене від ворожої присутності – самі містяни вже прибирають з вулиць та будівель російську символіку і будь-які сліди перебування окупантів в Херсоні.

"Так само було і в усіх інших містах, звільнених нашими захисниками. Так само буде і в тих містах, які ще очікують на наше повернення", – наголосив президент.

Що цьому передувало: Командування Сил спеціальних операцій ввечері 11 листопада опублікувало щемливе відео із центру Херсона та сотнями українців, які вийшли в центр міста з державними прапорами.

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