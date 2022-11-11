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Зеленський: У Херсоні поки тільки ССО, інші – на підступах до міста

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 11 листопада 2022, 19:51
СКРІН З ВІДЕОЗВЕРНЕННЯ

У Херсоні перебувають Сили спеціальних операцій Збройних сил, інші українські захисники – на підступах до міста. 

Джерело: відеозвернення Зеленського 

Пряма мова: "Сьогодні історичний день – ми повертаємо південь нашої країни. Станом на зараз наші оборонці (перебувають - ред.) на підступах до міста (Херсона - ред.). Залишається вже зовсім трохи – починаємо заходити. Але спеціальні підрозділи вже у місті.

Херсонці чекали і ніколи не відмовились від України. Надія на Україну завжди виправдовується – Україна завжди повертає своє".

Деталі: Президент додав, що попри всі загрози, репресії та знущання окупантів херсонці берегли українські прапори, вірили в Україну. І навіть коли ще місто не повністю очищене від ворожої присутності – самі містяни вже прибирають з вулиць та будівель російську символіку і будь-які сліди перебування окупантів в Херсоні.

"Так само було і в усіх інших містах, звільнених нашими захисниками. Так само буде і в тих містах, які ще очікують на наше повернення", – наголосив президент.

Що цьому передувало: Командування Сил спеціальних операцій ввечері 11 листопада опублікувало щемливе відео із центру Херсона та сотнями українців, які вийшли в центр міста з державними прапорами.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • 9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон.
  • В Офісі президента України заявили, що не бачать ознак здачі Херсона без бою.
  • 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. 

Теми: ЗеленськийХерсонССО
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