Росіяни вдарили по Нікопольському району, двоє поранених
Субота, 12 листопада 2022, 00:28
Увечері 11 листопада росіяни знову обстріляли Нікопольщину з РСЗВ і важкої артилерії Марганецьку громаду.
Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко
Деталі: При обстрілі загарбники поранили двох чоловіків – 35 та 68 років. Обоє доправлені до місцевої лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.
"Деталі обстрілу з’ясовуються", – повідомляє Резніченко.
Нагадаємо: Російські загарбники вночі 11 листопада обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області, випустивши по ньому сумарно понад 50 снарядів з "Градів" та важкої артилерії.
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