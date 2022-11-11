Росіяни вдарили по Нікопольському району, двоє поранених

Увечері 11 листопада росіяни знову обстріляли Нікопольщину з РСЗВ і важкої артилерії Марганецьку громаду.

Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко

Деталі: При обстрілі загарбники поранили двох чоловіків – 35 та 68 років. Обоє доправлені до місцевої лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

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"Деталі обстрілу з’ясовуються", – повідомляє Резніченко.

Нагадаємо: Російські загарбники вночі 11 листопада обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області, випустивши по ньому сумарно понад 50 снарядів з "Градів" та важкої артилерії.