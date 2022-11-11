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Россияне ударили по Никопольскому району, двое раненых

Ольга ГлущенкоПятница, 11 ноября 2022, 23:28
Россияне ударили по Никопольскому району, двое раненых
иллюстративное фото обстрелов с тг Резниченко

Вечером 11 ноября россияне снова обстреляли Никопольщину из РСЗО и тяжелой артиллерии Марганецкую громаду.

Источник: глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Детали: При обстреле захватчики ранили двух мужчин - 35 и 68 лет. Оба доставлены в местную больницу. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

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"Детали обстрела выясняются", - сообщает Резниченко.

Напомним: Россияне выпустили по Никопольщине 50 снарядов: повреждено жилье и колледж 

Темы: НикопольДнепропетровская областьобстрелвойна
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