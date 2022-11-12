Россияне ударили по Никопольскому району, двое раненых
Суббота, 12 ноября 2022, 00:28
Вечером 11 ноября россияне снова обстреляли Никопольщину из РСЗО и тяжелой артиллерии Марганецкую громаду.
Источник: глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко
Детали: При обстреле захватчики ранили двух мужчин - 35 и 68 лет. Оба доставлены в местную больницу. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.
"Детали обстрела выясняются", - сообщает Резниченко.
Напомним: Россияне выпустили по Никопольщине 50 снарядов: повреждено жилье и колледж
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