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Гуменюк попередила про "багато пасток" на відступах ворога

Тетяна Лозовенко, Ольга Глущенко Субота, 12 листопада 2022, 02:35
Гуменюк попередила про багато пасток на відступах ворога
Фото Суспільне. Херсон

У Херсонській області, відступаючи, росіяни мінували території, "забували своїх", "не віддавали все без бою".


Джерело: керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі марафону "FREEДОМ" 11 листопада

Пряма мова: "Ми знаходимося на одному березі – на іншому березі знаходиться ворог. Наші підрозділи дійшли до правого берега вже майже впритул.

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Зараз відбувається певний набір заходів уже на підступах до обласного центру, частково розпочато роботу по ньому. Але поки що ще зарано говорити, що вже все освоєно і під контролем".

Деталі: Гуменюк зазначила, що ворог не віддавав усе без бою, росіяни не просто так залишили території.

"Багато територій заміновано. Багато пасток. Розтяжок.

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Враховуючи внутрішній розлад у російських військах, це можуть бути і організовано залишені групи, і через недбалість забуті", – сказала керівниця пресцентру.

За її словами, загарбники отримали вказівку, у разі відступу знищити військову форму, переодягнутися в цивільне і самостійно вже намагатися евакуюватися на лівий берег.

"Є вже факти, що забуті душі знаходять для себе рішення перейти в обмінний фонд і звертаються до підрозділів ЗСУ. щоб поповнити обмінний фонд", – повідомила Гуменюк.

"Скільки залишилося забутих душ – говорити поки що дуже складно", – додала керівниця пресцентру.

Теми: війнаХерсонська областьЗбройні сили
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