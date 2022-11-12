Гуменюк попередила про "багато пасток" на відступах ворога

У Херсонській області, відступаючи, росіяни мінували території, "забували своїх", "не віддавали все без бою".



Джерело: керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі марафону "FREEДОМ" 11 листопада

Пряма мова: "Ми знаходимося на одному березі – на іншому березі знаходиться ворог. Наші підрозділи дійшли до правого берега вже майже впритул.

Зараз відбувається певний набір заходів уже на підступах до обласного центру, частково розпочато роботу по ньому. Але поки що ще зарано говорити, що вже все освоєно і під контролем".

Деталі: Гуменюк зазначила, що ворог не віддавав усе без бою, росіяни не просто так залишили території.

"Багато територій заміновано. Багато пасток. Розтяжок.

Враховуючи внутрішній розлад у російських військах, це можуть бути і організовано залишені групи, і через недбалість забуті", – сказала керівниця пресцентру.

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За її словами, загарбники отримали вказівку, у разі відступу знищити військову форму, переодягнутися в цивільне і самостійно вже намагатися евакуюватися на лівий берег.

"Є вже факти, що забуті душі знаходять для себе рішення перейти в обмінний фонд і звертаються до підрозділів ЗСУ. щоб поповнити обмінний фонд", – повідомила Гуменюк.

"Скільки залишилося забутих душ – говорити поки що дуже складно", – додала керівниця пресцентру.