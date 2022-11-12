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Гуменюк предупредила о "многих ловушках" на отступлениях врага

Татьяна Лозовенко, Ольга ГлущенкоСуббота, 12 ноября 2022, 02:35
Гуменюк предупредила о многих ловушках на отступлениях врага
Фото Общественное. Херсон

В Херсонской области, отступая, россияне минировали территории, "забывали своих", "не отдавали все без боя".

Источник: руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире марафона "FREEДОМ" 11 ноября

Прямая речь: "Мы находимся на одном берегу - на другом берегу находится враг. Наши подразделения дошли до правого берега уже почти вплотную.

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Сейчас происходит определенный набор мероприятий уже на подступах к областному центру, частично начата работа по нему. Но пока еще рано говорить, что уже все освоено и под контролем".

Детали: Гуменюк отметила, что враг не отдавал все без боя, россияне не просто так оставили территории.

"Многие территории заминированы. Много ловушек. Растяжек.

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Учитывая внутренний разлад в российских войсках, это могут быть и организованно оставленные группы, и по небрежности забытые", – сказала руководитель пресс-центра.

По ее словам, захватчики получили указание, в случае отступления уничтожить военную форму, переодеться в гражданское и самостоятельно уже пытаться эвакуироваться на левый берег.

"Есть уже факты, что забытые души находят для себя решение перейти в обменный фонд и обращаются в подразделения ВСУ. чтобы пополнить обменный фонд", – сообщила Гуменюк.

"Сколько осталось забытых душ – говорить пока очень сложно", – добавила руководитель пресс-центра.

Темы: войнаХерсонская областьВооруженные силы
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