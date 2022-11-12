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На Луганщині авіація вдарила по трьох позиціях ЗРК окупантів

Роман ПетренкоСубота, 12 листопада 2022, 08:48
фото повітряних сил

Українська авіація в Луганській області протягом минулої доби завдала по росіянам 16 ударів, з них три влучення по позиціях зенітних ракетних комплексів окупантів.

Джерело: глава ОВА Сергій Гайдай

Деталі: За словами Гайдая, під ураження потрапили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три позиції зенітних ракетних комплексів противника.

Також за минулу добу наші воїни збили мінімум один ворожий БпЛА "Орлан".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили ще 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 2 інші "важливі військові об’єкти окупантів".

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Теми: Луганська областьвійнаРосіяокупація
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