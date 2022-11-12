На Луганщине авиация ударила по трем позициям ЗРК оккупантов

Украинская авиация в Луганской области в течение минувших суток нанесла по россиянам 16 ударов, из них три попадания по позициям зенитных ракетных комплексов оккупантов.

Источник: глава ОВА Сергей Гайдай

Детали: По словам Гайдая, под поражение попали 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три позиции зенитных ракетных комплексов противника.

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Также за минувшие сутки наши воины сбили минимум один вражеский БпЛА "Орлан".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили еще 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 другие "важные военные объекты оккупантов".