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На Луганщине авиация ударила по трем позициям ЗРК оккупантов

Роман ПетренкоСуббота, 12 ноября 2022, 08:48
фото воздушных сил

Украинская авиация в Луганской области в течение минувших суток нанесла по россиянам 16 ударов, из них три попадания по позициям зенитных ракетных комплексов оккупантов.

Источник: глава ОВА Сергей Гайдай

Детали: По словам Гайдая, под поражение попали 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три позиции зенитных ракетных комплексов противника.

Также за минувшие сутки наши воины сбили минимум один вражеский БпЛА "Орлан".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили еще 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 другие "важные военные объекты оккупантов".

Темы: Луганская областьвойнаРосcияоккупация
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